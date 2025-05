Slová Barbory Švidraňovej by mala počuť každá žena, ktorá sa obáva starnutia. Herečka poslala silný odkaz o večnej mladosti

Niektorí ľudia s pribúdajúcimi rokmi spomaľujú, iní rastú do krásy – vnútornej aj vonkajšej. Barbora Švidraňová patrí k tým, ktorí dokážu čas premeniť na múdrosť, silu a pokoj.

Ako napísala vo svojom príspevku na Instagrame, vek 37 rokov ju nijako nezaskočil, skôr sa stal podnetom k hlbšiemu zamysleniu nad tým, čo všetko už zažila a akou vnútornou cestou prešla. Reflektuje, že každý jeden rok, mesiac i minúta boli príležitosťou pre rast, učenie a dozrievanie. Dnes má pocit, že zažila toľko, čo by pokojne vystačilo na tri životy.

Vek ako dar a dôkaz prežitého

Barbora vníma toto obdobie života ako čas vedomých zmien. Nejde len o to, ako človek vyzerá navonok, ale najmä o to, ako sa cíti vo vnútri. Vek pre ňu nie je obmedzením, ale prirodzenou súčasťou cesty, počas ktorej človek rastie, učí sa a dozrieva. „Narodeniny nie sú pripomienkou veku, ale oslavou času, ktorý si tu zatiaľ mala privilégium minúť. To, čo si sa za ten čas naučila, bude výživou a múdrosťou pre tvoje ďalšie minúty, mesiace, roky…“ napísala. Každý okamih má podľa nej zmysel, ak ho žijeme vedome. „Čas nezastavíš – môžeš ho len naplniť. Ako, s kým a čím je tvoja vstupenka do večnej mladosti.“ Jej pohľad na život sa mnohých ľudí dotkol.

V komentároch pod príspevkom sa objavila vlna podpory, porozumenia a obdivu. Fanúšikovia sa zhodujú, že Barbora na svoj vek vôbec nevyzerá, ani vzhľadom, ani postojom. „Necítiš, ani nevyzeráš! Veru, ja by som nechcela mať ani o minútu menej skúseností. Kto by sa to znova učil?“ napísala jedna z komentujúcich. Ukazuje sa, že vek nie je len číslo, je to súčet všetkého, čím si človek prešiel, ale aj toho, ako sa v tom dnes cíti.

Odvaha podeliť sa aj o to neviditeľné