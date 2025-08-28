Sledujte tieto krajiny, sú aj v Európe: Experti sa boja, že do 5 rokov medzi nimi môže vypuknúť vojna

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Toto leto si pripomíname 80. výročie konca druhej svetovej vojny.

Väčšina tých, ktorí ju zakúsili na vlastnej koži, už medzi nami nie je. A hoci jej hrôzy nájdeme na pamätníkoch, v knihách či dokumentoch po celom svete, ľudstvo má zvláštnu schopnosť zabúdať. Vojna je však neodmysliteľnou súčasťou dejín – je odrazom našej túžby po moci, spravodlivosti aj sile.

Portál Politico zhromaždil a analyzoval nedávne svedectvá a správy amerických spravodajských služieb, rovnako ako rozhovory s poltuctom geopolitických expertov, so zámerom predstaviť hlavné regióny, v ktorých panuje krehká rovnováha, a kde by jediný incident mohol spustiť špirálovitú eskaláciu. Teraz prináša päť ohnísk napätia, kde hrozí v najbližších piatich rokoch vojenský konflikt.

Jadroví susedia

Vedúci predstavitelia spravodajských služieb upozorňujú najmä na Indiu a Pakistan. Vidíte, ako potenciál konfliktu skočí z nuly na 60, pretože domáca politika na oboch stranách ich tlačí k eskalácii, pričom každá strana hrá proti druhej. A to aj napriek tomu, že ani jedna strana nechce ísť do vojny,“ vysvetlila bývalá riaditeľka spravodajských služieb USA za prezidenta Joea Bidena Avril Hainesová.

Obavy sú oprávnené – konflikt stojí na krehkej a ťažko pochopiteľnej poistke a znepokojujúcim faktorom je aj pakistanská vojenská doktrína, ktorá má mať nízky prah pre použitie jadrových zbraní proti Indii.

Foto: TASR/AP

Dôvod, prečo zatiaľ nedošlo k rozsiahlej vojne, je podľa portálu Politico zrejmý – bola by zlá pre obe krajiny.

„Najväčším motorom mieru medzi Indiou a Pakistanom je fakt, že obe majú iné naliehavé priority,“ vysvetľuje Christopher Clary, externý spolupracovník Inštitútu Henryho Stimsona a bývalý riaditeľ pre južnú Áziu na ministerstve obrany USA. India sa sústreďuje na rivalitu s Čínou a ekonomický rozvoj, kým Pakistan bojuje s povstaniami v Balúčistane a v paštúnskych oblastiach pri hranici s Afganistanom. „Tieto útoky majú veľmi vážnu povahu a zaslúžia si plnú pozornosť,“ dodáva Clary.

Najobávanejšia invázia

Existuje predpoklad, že čínsky prezident Si Ťin-pching určil rok 2027 ako ten, do ktorého majú byť jeho ozbrojené sily pripravené na inváziu Taiwanu.

Foto: TASR/Sin-chua

Takýto krok patrí medzi najväčšie obavy súčasného sveta, keďže by sa stal testom toho, či globálny poriadok 21. storočia budú formovať Spojené štáty alebo Čína. Hoci Washington dlhodobo deklaruje podporu Taiwanu, v prostredí Trumpovej administratívy panujú pochybnosti o miere lojality, ale aj schopnosti Američanov viesť s Pekingom dlhý, vyčerpávajúci konflikt.

„(Čína) neustále precvičuje (taiwanské scenáre), pretože je to to najvýznamnejšie, čo ich armáda môže dostať za úlohu,“ uviedol Jon Finer, bývalý zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť v Bidenovej administratíve. Si Ťin-pching zároveň pravdepodobne vníma pripojenie ostrova ako jeden z posledných veľkých krokov, ktorými by sa zapísal do dejín ako transformatívna postava čínskych dejín.

Proti scenáru invázie však stoja vážne pochybnosti o schopnostiach čínskej armády. Jej štruktúry sú poznačené korupciou, chýbajú jej bojové skúsenosti a prezident jej nemusí plne dôverovať. Svoju rolu zohráva aj skúsenosť Ruska na Ukrajine – konflikt, ktorý mal byť na papieri oveľa jednoduchší, no ukázal sa ako zdĺhavý a nákladný. To je varovaním aj pre Peking.

Test pre NATO

Podľa expertov pre náš región najvýznamnejší konflikt môže hroziť, ak sa Rusko rozhodne začať inváziu na Pobaltí.

Tri pobaltské štáty sú lákavý cieľ, o ktorom Putin verí, že majú byť súčasťou Ruska. Zároveň by dostal možnosť otestovať NATO a Európu tým, že by sa zameral na niektorý z najmenších a najizolovanejších členov. „Bolo by to Rusko, ktoré by testovalo záväzky vyplývajúce z článku 5 voči týmto spojencom NATO,“ vysvetľuje Evelyn Farkasová, výkonná riaditeľka McCainovho inštitútu a bývalá úradníčka Pentagónu.

Foto: SITA/AP

Situácia prináša množstvo otázok – čo ak by USA ustúpili od pôvodnej podpory Rigy, Vilniusu alebo Tallinu? Nastala by väčšia podpora Američanov, ak by útok vrátili iné krajiny NATO – napríklad Poľsko, Nemecko či Spojené kráľovstvo? Tieto neistoty robia z každého rozhodnutia strategickú hádanku.

Imperiálny sen Putina však stojí pred výzvou, ktorá šancu na útok znižuje, a podľa názoru expertov je ňou priebeh vojny na Ukrajine. Ukrajina nedávno odhadla, že Rusi v trojročnej vojne utrpeli zhruba milión obetí, vrátane zranených a nezvestných členov. „Od januára 2024 Rusko vymenilo obrovské množstvo vybavenia za obyčajné metre zeme,“ uviedla správa CSIS z tejto jari.

A v aprílovom svedectve riaditeľ veliteľstva ozbrojených síl USA v Európe, generál Christopher Cavoli uviedol, že USA veria, že Rusko len za posledný rok stratilo odhadom 3-tisíc tankov, 9-tisíc obrnených vozidiel, 13-tisíc delostreleckých systémov a viac ako 400 systémov protivzdušnej obrany.

Vojna medzi Indiou a Čínou a pridusená kórejská vojna

V zozname potenciálnych konfliktov figuruje aj vojna medzi Indiou a Čínou. Napätie, ktoré siaha až do čias britskej koloniálnej éry, stále hrozí eskaláciou, ako ukázali krvavé strety v údolí rieky Galwan v roku 2020. Konflikt by pravdepodobne prebiehal v odľahlých horských oblastiach, no jeho geopolitické dôsledky by mohli byť obrovské, vrátane reputačného tlaku a zblíženia Indie so Spojenými štátmi, pričom ekonomické tlaky a medzinárodný dohľad znižujú pravdepodobnosť vojny.

Foto: TASR/AP

Nakoniec, v hre je aj kórejská vojna, ktorá nikdy oficiálne neskončila. Napätie je vysoké, severokórejský režim nepriehľadný a nevyspytateľný, pričom jadrové zbrane dávajú Kim Čong-unovi moc a ochranu pred zahraničnými zásahmi. Napriek tomu je vojna dnes málo pravdepodobná, keďže krajina je ekonomicky a politicky oslabená a stabilitu na juhu podporuje prítomnosť amerických vojsk a diplomatické vzťahy s veľmocami.

Geopolitika je neistá a dejiny nepredvídateľné. Takéto analýzy neodhaľujú istú budúcnosť, iba približujú reálnu pravdepodobnosť rôznych scenárov. Možno svet zostane pokojný. A možno sa konflikt objaví tam, kde ho dnes nikto neočakáva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bezpečnostný expert: Sú 2 spôsoby, ako môže začať 3. svetová vojna. Putinov veliteľ tvrdí, že…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac