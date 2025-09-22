Skvelá novinka sestier Nízlových: Twiins po 20 rokoch prichádzajú s niečím veľkým, fanúšikovia šalejú

Foto: Instagram (danielatwiins)

Frederika Lyžičiar
Twiins sa vracajú so slovenským albumom.

Sesterské duo Twiins vstupuje do novej éry svojej hudobnej kariéry. Po dvoch desaťročiach na scéne a pred blížiacou sa štyridsiatkou prichádzajú s čerstvou energiou, novou tvorbou a prvým singlom z pripravovaného albumu.

Na svojom Instagrame zverejnili krátku ukážku videoklipu k piesni Jediná a s radosťou pozvali fanúšikov, aby sa podelili o svoje pocity a prvé dojmy. Ich návrat k rodnému jazyku, tvorba nových piesní a nadšené reakcie fanúšikov naznačujú, že Twiins vstúpili do ďalšej hudobnej etapy s veľkou energiou a srdcom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)

Návrat k slovenčine po dvoch desaťročiach

Twiins sa rozhodli po dvadsiatich rokoch nahrať album v slovenčine, čo považujú za symbolický krok. „Po dvadsiatich rokoch nahrávame album v slovenčine. Keďže budúci rok nás čaká štyridsiatka a tridsať rokov na scéne, povedali sme si, že už je načase vytvoriť niečo nové, niečo naše,“ prezradili sestry.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)


Prvýkrát sa aktívne zapojili aj do samotného písania piesní, čo ich spojenie s hudbou ešte viac prehĺbilo. „Prvý raz sme aj spoluautorkami skladieb, takže náš vzťah k novým skladbám bude o to silnejší,“ doplnili.

Singel, ktorý si okamžite získal pozitívne ohlasy

