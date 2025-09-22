Skvelá novinka sestier Nízlových: Twiins po 20 rokoch prichádzajú s niečím veľkým, fanúšikovia šalejú

Sesterské duo Twiins vstupuje do novej éry svojej hudobnej kariéry. Po dvoch desaťročiach na scéne a pred blížiacou sa štyridsiatkou prichádzajú s čerstvou energiou, novou tvorbou a prvým singlom z pripravovaného albumu.
Na svojom Instagrame zverejnili krátku ukážku videoklipu k piesni Jediná a s radosťou pozvali fanúšikov, aby sa podelili o svoje pocity a prvé dojmy. Ich návrat k rodnému jazyku, tvorba nových piesní a nadšené reakcie fanúšikov naznačujú, že Twiins vstúpili do ďalšej hudobnej etapy s veľkou energiou a srdcom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Návrat k slovenčine po dvoch desaťročiach
Twiins sa rozhodli po dvadsiatich rokoch nahrať album v slovenčine, čo považujú za symbolický krok. „Po dvadsiatich rokoch nahrávame album v slovenčine. Keďže budúci rok nás čaká štyridsiatka a tridsať rokov na scéne, povedali sme si, že už je načase vytvoriť niečo nové, niečo naše,“ prezradili sestry.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Prvýkrát sa aktívne zapojili aj do samotného písania piesní, čo ich spojenie s hudbou ešte viac prehĺbilo. „Prvý raz sme aj spoluautorkami skladieb, takže náš vzťah k novým skladbám bude o to silnejší,“ doplnili.
Nahlásiť chybu v článku