Skutočný pohreb, falošná smrť: Český spisovateľ si naplánoval vlastnú poslednú rozlúčku, zúčastnil sa aj na svojom kare

Jaroslav Čejka zomrel. Táto správa obletela internet a mnohých zasiahla. Prekvapenie však prišlo o niekoľko dní neskôr, keď sa ukázalo, že správa o jeho úmrtí nebola pravdivá. Čo sa vlastne stalo?

Ako informovala aj Televízia Markíza, na sociálnych sieťach českého spisovateľa Jaroslava Čejku sa 19. marca objavil príspevok, ktorý oznamoval, že 1. apríla sa vo Veľkej obradnej sále Krematória Strašnice uskutoční rozlúčka s básnikom, prozaikom a satirikom Jaroslavom Čejkom.

Pod príspevkom bola podpísaná rodina autora, čo dodalo správe na dôveryhodnosti.

Smútili aj jeho blízki

Správa rýchlo získala pozornosť a mnohých šokovala. Herečka Jaroslava Obermaierová pre portál Blesk.cz uviedla, že po prečítaní príspevku okamžite kontaktovala Čejkovu manželku. „Syn to čítal v novinách a plakal, že strýko zomrel,“ povedala Obermaierová. Avšak manželka telefón nezdvíhala, čo len posilnilo obavy.

Čejka však nezomrel

Po vyše týždni, 28. marca, Jaroslav Čejka svoj príspevok upravil. „Nezomrel som,“ napísal s vysvetlením, že sa cíti zdravotne zle. Rozhodol sa však už teraz usporiadať svoj predčasný pohreb, pričom jeho telesné pozostatky plánuje darovať Karlovej Univerzite na medicínske účely.

„A keď už nebudú potrebné, fakulta sa postará o môj skutočný pohreb spálením. Na ich náklady, ale bez obradu,“ uviedol Čejka. Tento nápad vzbudil rozporuplné reakcie, no samotný spisovateľ si zachoval nadhľad. „Ak prídete, budem veľmi rád. Ale ak neprídete, prežijem to. Aspoň v to dúfam.“

Predčasný pohreb

Na predčasný pohreb ho doviezla dcéra na invalidnom vozíku, zatiaľ čo Čejka držal v rukách barle. S nadhľadom sa pýtal: „Na Belehrad, či na Petrohrad?“, čo podľa TN.cz vyvolalo úsmevy prítomných. Počas obradu si pri prázdnej rakve sám vzal slovo a s humorom hovoril o svojej situácii.

Po oficiálnej časti nasledovalo neformálne posedenie, kde smútoční hostia popíjali a jedli slané venčeky. Podľa spisovateľa sa neskôr presunuli na kar a deň zakončili vo vinárni. „Aj tam bolo viac než veselo,“ napísal Čejka. Táto netradičná rozlúčka sa nemusí stretnúť s pochopením každého, no jedno je isté, poukázala na autorov svojrázny zmysel pre humor a schopnosť pozrieť sa na vlastnú smrteľnosť s nadhľadom.