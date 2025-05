Skupina seniorov si už čoskoro prilepší o stovky eur, má to však háčik. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Niektorí seniori dostávajú vyšší dôchodok, iní nižší. Vždy to tak bolo a záviselo to od viacerých faktorov. Či už od odrobených rokov, výšok výplat, či napríklad toho, čo všetko sa danému seniorovi pri výpočte bralo do úvahy. Niektorí mali totiž zarátané napríklad aj roky štúdia. Bola tu však ešte jedna diskriminácia, ktorá bude konečne odstránená.

Ako informuje portál peniaze.sk, minister práce Erik Tomáš (Hlas -SD) predstavil návrh novely zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej by si prilepšili tí dôchodcovia, ktorí sa starali o deti počas materskej či rodičovskej dovolenky, a preto dnes poberajú nižšie dôchodky. Týka sa to mám i otcov.

Prilepšia si tisíce žien

Návrh podľa ministra podporuje aj opozícia, a tak sa očakáva, že prejde parlamentom s veľkou podporou. Zmena sa navyše podľa ministrových slov nebude týkať len existujúcich dôchodcov, ale aj tých budúcich, ktorí na nejaký čas prerušia zamestnanie, aby sa mohli venovať výchove detí.

K návrhu sa vyjadril aj daňový a odvodový expert Jozef Mihál. Vo svojom príspevku vysvetlil, že sa táto zmena v zákone o sociálnom poistení pozitívne dotkne 300- až 400-tisíc žien, ktoré už na dôchodku sú.

„Za prvé vychované dieťa sa im dôchodok zvýši odhadom o 10 eur mesačne, čiže približne o 100–120 eur ročne. Pri dvoch až troch deťoch to bude odhadom zvýšenie o 15–25 eur mesačne, čiže približne o 180–300 eur ročne. Je to individuálne, záleží na počte vychovaných detí a na tom, v akej časovej postupnosti bola matka na materských či rodičovských dovolenkách,“ uviedol Mihál.

Táto zmena sa však podľa jeho slov ešte viac dotkne budúcich dôchodkýň, konkrétne tých, ktoré boli doma pri deťoch po roku 2003. „Za prvé vychované dieťa sa im dôchodok zvýši odhadom o 25 eur mesačne, 300 eur ročne. Za dve až tri vychované deti to bude odhadom zvýšenie o 50–60 eur mesačne, čiže približne o 600–700 eur ročne,“ objasnil expert.

Má to však háčik