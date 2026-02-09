Skontrolujte si schránku, prišiel vám tam nový poukaz: Nezľaknite sa, po novom vyzerajú inak

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Lucia Mužlová
TASR
Pozrite sa do schránky.

Od 1. februára 2026 zavádza Slovenská pošta novú podobu dokladov SIPO. Zmena sa týka výlučne vizuálneho spracovania dokladov a nemá žiadny vplyv na spôsob ani podmienky úhrady. Ako vo štvrtok informovala Slovenská pošta, obyvatelia budú SIPO naďalej uhrádzať rovnakým spôsobom ako doteraz – na pošte, u doručovateľa alebo bezhotovostne.

„Zavedením jednotnej podoby dokladov SIPO reagujeme na potrebu zefektívnenia procesov a znižovania nákladov, pričom komfort klientov zostáva zachovaný. Obyvatelia nemusia meniť svoje zaužívané spôsoby platenia, ani si osvojovať nové postupy,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Vyzerajú jednotne, sú čiernobiele

Doteraz boli doklady SIPO farebne odlíšené podľa typu úhrady – pri platbe na pošte (zelený doklad), u doručovateľa (fialový doklad), pri upomienke (červený doklad) alebo pri informatívnom doklade (modrá farba). Okrem farebnosti boli doklady SIPO vyhotovované v neštandardnom tlačovom formáte, čo si vyžadovalo dodatočné náklady.

Podľa Slovenskej pošty po novom budú všetky doklady SIPO v čiernobielom vyhotovení vo formáte A5. Typ dokladu, resp. spôsob úhrady bude jasne a výrazne označený textom.

Vďaka prechodu na jednotnú čiernobielu tlač dokladov očakáva Slovenská pošta zníženie nákladov na tlač SIPO dokladov až o približne 60 %. Ide tak podľa spoločnosti o krok smerom k hospodárnejšej prevádzke a zodpovednému nakladaniu s prostriedkami, zároveň aj k udržateľnejšiemu riešeniu.

Viac informácií o tom, ako funguje SIPO a akými spôsobmi je možné si ho zriadiť, je dostupných na webovej stránke Slovenskej pošty.

