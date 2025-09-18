Školy poslali rodičom fiktívne faktúry: Sú dvihnutým varovným prstom. Upozorňujú, že štát im plánuje zobrať stovky eur ročne

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann

Petra Sušaninová
TASR
Rodičia môžu podpísať petíciu.

Viaceré súkromné školy po celom Slovensku vo štvrtok v rámci protestnej akcie poslali rodičom fiktívne faktúry. Majú byť akýmsi mementom, že takéto faktúry sa môžu stať skutočnosťou. Školy ich spolu so sprievodným listom dostali od Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ). Informovala o tom prezidentka asociácie Eva Ohraďanová na štvrtkovej tlačovej konferencii. Kritizovala najmä navrhované zmeny na zníženie normatívneho príspevku pre súkromné či cirkevné školy, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. V prípade prijatia zmien nevylúčila štrajk.

„Súkromné školy na Slovensku dnes rozposielajú svojim rodičom cez svoje informačné kanály fiktívne faktúry na sumu, ktorú im štát plánuje zobrať. Na základných školách je to 600 eur ročne, v materských školách je to 700 eur ročne,“ uviedla Ohraďanová. Faktúry podľa nej obsahujú neexistujúci účet a symbolickú splatnosť 1. septembra 2027, keď majú vstúpiť do platnosti viaceré zmeny zákonov. Podotkla, že rozposlané boli s cieľom informovať rodičov o možných dôsledkoch zmien, ktoré sú v súčasnosti prerokúvané v Národnej rade SR. Ohraďanová zároveň kritizovala, že rozprava k predloženým zákonom bola zúžená do jednej diskusie.

Ilustračná foto: TASR (Jakub Kotian)

Školy apelujú na rodičov

Apelovala na rodičov, aby vyjadrili nesúhlas s pripravovanými zmenami v školstve, najmä so zmenou financovania škôl. Urobiť tak podľa nej môžu aj podpísaním petície občianskej iniciatívy s názvom Takto nie! „Len občiansky tlak môže naozaj upozorniť poslancov na to, aby tieto naše riziká brali vážne v úvahu,“ vyzvala.

Parlament vo štvrtok v tzv. zlúčenej rozprave rokuje o balíku školských zákonov. V jednej diskusii majú poslanci prebrať sedem návrhov. Nový zákon o financovaní škôl prináša rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak Kotlár odmieta robiť svoju prácu, mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii, reaguje Hlas-SD na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac