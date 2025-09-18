Školy poslali rodičom fiktívne faktúry: Sú dvihnutým varovným prstom. Upozorňujú, že štát im plánuje zobrať stovky eur ročne

Viaceré súkromné školy po celom Slovensku vo štvrtok v rámci protestnej akcie poslali rodičom fiktívne faktúry. Majú byť akýmsi mementom, že takéto faktúry sa môžu stať skutočnosťou. Školy ich spolu so sprievodným listom dostali od Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ). Informovala o tom prezidentka asociácie Eva Ohraďanová na štvrtkovej tlačovej konferencii. Kritizovala najmä navrhované zmeny na zníženie normatívneho príspevku pre súkromné či cirkevné školy, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. V prípade prijatia zmien nevylúčila štrajk.
„Súkromné školy na Slovensku dnes rozposielajú svojim rodičom cez svoje informačné kanály fiktívne faktúry na sumu, ktorú im štát plánuje zobrať. Na základných školách je to 600 eur ročne, v materských školách je to 700 eur ročne,“ uviedla Ohraďanová. Faktúry podľa nej obsahujú neexistujúci účet a symbolickú splatnosť 1. septembra 2027, keď majú vstúpiť do platnosti viaceré zmeny zákonov. Podotkla, že rozposlané boli s cieľom informovať rodičov o možných dôsledkoch zmien, ktoré sú v súčasnosti prerokúvané v Národnej rade SR. Ohraďanová zároveň kritizovala, že rozprava k predloženým zákonom bola zúžená do jednej diskusie.
Školy apelujú na rodičov
Apelovala na rodičov, aby vyjadrili nesúhlas s pripravovanými zmenami v školstve, najmä so zmenou financovania škôl. Urobiť tak podľa nej môžu aj podpísaním petície občianskej iniciatívy s názvom Takto nie! „Len občiansky tlak môže naozaj upozorniť poslancov na to, aby tieto naše riziká brali vážne v úvahu,“ vyzvala.
Parlament vo štvrtok v tzv. zlúčenej rozprave rokuje o balíku školských zákonov. V jednej diskusii majú poslanci prebrať sedem návrhov. Nový zákon o financovaní škôl prináša rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent.
Nahlásiť chybu v článku