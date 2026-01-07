Situácia v slovenskom meste je vážna: Radnica vyhlásila kalamitný stupeň, počasie sa zhoršilo

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.

V Košiciach pre zlú poveternostnú situáciu vyhlásili v stredu ráno prvý kalamitný stupeň. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že všetky hlavné cestné ťahy sú prejazdné.

Počas uplynulej nočnej zmeny bolo v teréne 52 mechanizmov zimnej údržby. „Na mnohých úsekoch sa od noci vytvárajú snehové jazyky a záveje. Prioritou mesta a cestárov bolo udržať prejazdné predovšetkým hlavné cestné ťahy,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že cestári od stredajšieho rána pokračujú v údržbe vedľajších ciest a vnútrosídliskových komunikácií.

Problémy má aj MHD

Čo sa týka MHD, počasie spôsobovalo problémy najmä v kopcovitých terénoch. Zaznamenali aj viaceré meškania na autobusových či električkových linkách. Mesto pripomína, že už v noci boli na odhŕňanie tratí nasadené tri technologické električky.

„Vzhľadom na poveternostnú situáciu bude na niektorých kritických miestach problém s plánovaným odvozom komunálneho odpadu, o čom už mesto informovalo aj mestské časti. Ide najmä o úseky so zhoršenou zjazdnosťou, problematickým prístupom ku stojiskám alebo zvýšeným rizikom vzniku škodovej udalosti,“ dodáva mesto.

Ako pre TASR uviedla zo spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová, nedostupné či rizikové úseky budú riešené náhradným vývozom v čo najskoršom termíne.

