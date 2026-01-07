Kedy budú žiaci najbližšie doma? Prázdniny na tento rok nepotešia hlavne rodičov, pozrite si prehľad voľných dní

Školáci základných a stredných škôl majú pred sebou posledný deň vianočných prázdnin. Do školských lavíc sa vrátia vo štvrtok (8. 1.). Najbližšie voľno ich čaká 2. februára počas obnovených jednodňových polročných prázdnin.
Nasledovať budú jarné prázdniny. Ako prví ich absolvujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja budú mať voľno od 23. do 27. februára. Ako poslední si jarné prázdniny užijú žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.
Pred letom čakajú školákov ešte veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú od 2. do 7. apríla. Do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Zoznam zvyšných prázdnin v školskom roku 2025/2026:
Polročné prázdniny:
2. február 2026 (pondelok)
Jarné prázdniny:
- Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj: 16. február 2026 (pondelok) – 20. február 2026 (piatok)
- Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj: 23. február 2026 (pondelok) – 27. február 2026 (piatok)
- Košický kraj, Prešovský kraj: 2. marec 2026 (pondelok) – 6. marec 2026 (piatok)
Veľkonočné prázdniny:
2. apríl 2026 (štvrtok) – 7. apríl 2026 (utorok)
- Posledný deň vyučovania: 1. apríl 2026
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. apríl 2026
Letné prázdniny:
1. júl 2026 (pondelok) – 31. august 2026 (piatok)
- Posledný deň vyučovania: 30. jún 2026
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 1. september 2026
