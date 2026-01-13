Situácia sa zhoršuje: Slovenské obce bojujú so snehovou kalamitou, mimoriadna situácia stále trvá

Foto: Facebook/Mestský podnik služieb Čadca

Nina Malovcová
TASR
Bežná zimná údržba nestačí, do terénu nasadili ťažkú techniku.

Od nedele (11. 1.) je v okrese Čadca vyhlásená pre snehovú kalamitu mimoriadna situácia. Ako informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie Ministerstva vnútra SR, mimoriadnu situáciu z dôvodu snehovej kalamity vyhlásili aj starostovia obcí Radôstka (okres Čadca), Lutiše (okres Žilina) a Horný Vadičov (okres Kysucké Nové Mesto).

Starostovia obcí a prednosta Okresného úradu v Čadci vyhlásili kalamitné stupne v súvislosti so situáciou na miestnych komunikáciách. „Hlavným dôvodom je, že sily a prostriedky bežnej zimnej údržby neboli schopné zabezpečiť takú prejazdnosť cestných komunikácií, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj plynulého výkonu činnosti zložiek integrovaného záchranného systému,“ vysvetlil odbor strategickej komunikácie.

Do terénu nasadili ťažkú techniku aj dobrovoľníkov

Na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií boli nasadené napríklad traktory s pluhmi a radlicami, bagre a nakladače na odhŕňanie snehu, plne mechanizované sypače, viacúčelové vozidlá s posypovou nadstavbou, či snežné frézy, ako aj osobné a nákladné vozidlá. Do výkonu boli zapojení zamestnanci obcí, technicko-hospodárski pracovníci, dobrovoľní hasiči, pracovníci obecných podnikov, ale aj súkromní dodávatelia a zmluvní vodiči.

