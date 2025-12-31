Šimkovičová vymenovala nového riaditeľa Štátnej opery: Jeho predchodca dobrovoľne odstúpil

Martin Cucík
TASR
Štátna opera Banská Bystrica má dočasného riaditeľa.

Novým generálnym riaditeľom Štátnej opery Banská Bystrica bude od 1. januára Ondrej Bernát, ktorý doposiaľ pôsobil v Národnom divadle Košice.

Do funkcie ho dočasne vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), vo vedení opery bude pôsobiť do uskutočnenia riadneho výberového konania. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková.

Po dôkladnej analýze očakáva rezort kultúry od nového štatutára predovšetkým efektívny manažment ekonomických procesov, finančné zabezpečenie programovej štruktúry, ako aj kvalitnú prípravu a realizáciu nevyhnutných verejných obstarávaní,“ uviedla Demková.

Ondrej Bernát je absolventom fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Košiciach, v Národnom divadle Košice pôsobil ako riaditeľ ekonomického a administratívno-právneho úseku. V minulosti tiež pôsobil na viacerých pozíciách v Košickom samosprávnom kraji, bol hlavným kontrolórom mesta Košice a pracoval aj na Ústrednom daňovom riaditeľstve Košice.

Je skúseným manažérom kultúrnych inštitúcií s dlhoročnou praxou v riadení profesionálneho divadla a verejných organizácií. Je špecialistom na ekonomické, technické a investičné riadenie kultúrnych zariadení, stabilizáciu rozpočtov a vytváranie funkčných podmienok pre umeleckú činnosť. Disponuje tiež skúsenosťami s obnovou kultúrnych pamiatok a realizáciou investičných projektov,“ dodala Demková.

Ondrej Bernát bude na čele Štátnej opery Banská Bystrica pôsobiť po tom, ako doterajší generálny riaditeľ Šimon Svitok podal k 31. decembru z osobných dôvodov rezignáciu. Svitok bude v opere naďalej pôsobiť ako sólista a zároveň ako umelecký riaditeľ.

Štát pripravil pre PN veľké zmeny a oplatilo sa. Vraj sa ušetrilo vyše 100 miliónov…

