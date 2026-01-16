Silné gesto v Kyjeve: Prezident Pavel získal najvyššie ukrajinské ocenenie, Zelenskyj chválil jeho činy

Foto: X/Petr Pavel

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj ocenil Pavla za obranu ukrajinského územia a podporu počas vojny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok v Kyjeve udelili českému prezidentovi Petrovi Pavlovi štátne vyznamenanie Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho najvyššieho stupňa za významný prínos k česko-ukrajinskej spolupráci a k obrane ukrajinského územia.

Obaja prezidenti si pri pamätníku v Kyjeve uctili pamiatku padlých vojakov, informuje TASR. Ocenenie odovzdal Zelenskyj svojmu českému náprotivku na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní. Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho udeľujú od roku 1995 ukrajinským občanom a cudzím štátnym príslušníkom za vynikajúcu službu Ukrajine.

Bezpečnosť Európy a pokračovanie muničnej iniciatívy

Pavel na tlačovej konferencii po rokovaní so Zelenským povedal, že je vďačný za to, že majú s ukrajinskou stranou vždy otvorené rozhovory. „Som tiež rád, že pri každej návšteve môžem navštíviť inú časť Ukrajiny. Na prvej ceste to bolo Dnipro, pri druhej Odesa a teraz pri tretej Ľvov. Vo všetkých týchto regiónoch je nejaké česká stopa a ja som rád, že sa Česká republika dlhodobo podieľa na podpore Ukrajiny,“ vyhlásil.

Český prezident konštatoval, že Európa bude taká bezpečná, aká bezpečná bude Ukrajina. ČR bude podľa jeho slov pokračovať vo svojej muničnej iniciatíve. „Budeme schopní zaistiť približne rovnaké množstvo munície ako doposiaľ, v pravidelnom toku, tak, aby ozbrojené sily Ukrajiny netrpeli nedostatkom, a nevytvorila sa tak situácia výhodnejšia pre Rusko,“ pokračoval Pavel.

ČR sa podieľa aj na pomoci súvisiacej s obnovou, ale aj so zdravotnou starostlivosťou. Pomoc Ukrajine by podľa slov Pavla už nemala byť vnímaná ako jednostranná asistencia, ale ako vzájomne výhodná spolupráca, a to v mnohých aspektoch. Česko bude hľadať spôsoby, ako rozšíriť spoluprácu s Ukrajinou v oblasti energetiky či vyspelých technológií.

Nádej na zjednotenie postojov spojencov

Pavel zároveň vyjadril nádej, že súčasné úsilie Zelenského a jeho vyjednávacieho tímu v najbližšej dobe povedú k zjednoteniu pozícií Ukrajiny, Spojených štátov a Európy a že sa podarí vyvinúť dostatočný tlak na Rusko, aby bolo ochotné začať rokovať a pristúpiť na nutné kompromisy.

„Zatiaľ vidíme túto vôľu len na strane Ukrajiny, ale nevidíme ani náznak vôle na strane Ruska. A bez toho, aby sme vytrvali nielen v podpore Ukrajiny, ale aj v dostatočnom politickom a ekonomickom tlaku na Rusko, nemôže dôjsť k žiadnemu pokroku,“ tvrdí Pavel.

Zelenskyj chváli činy českého prezidenta

Zelenskyj po privítaní Pavla povedal, že prezident ČR urobil veci a činy, ktoré Ukrajine veľmi pomohli vrátane muničnej iniciatívy – tá podľa Zelenského „funguje veľmi efektívne a bude fungovať aj naďalej“. Kyjev podľa Zelenského víta pozornosť ČR venovanú udalostiam na Ukrajine a prezidenta Pavla informoval o situácii na fronte.

Foto: TASR/AP

„Pán prezident na vlastné oči videl, aké je náročné v drsných zimných podmienkach obnovovať životné podmienky pre našich obyvateľov po ruských drsných zásahoch,“ povedal Zelenskyj. Rusko si stanovilo za cieľ zničiť Ukrajinu, konštatoval Zelenskyj s tým, že sa treba sústrediť na spoluprácu a na koordináciu spolupráce so spojencami Ukrajiny.

Zelenskyj na sieti X oznámil, že spoločne s Pavlom navštívili pamätník v hlavnom meste, kde si položením vencov uctili pamiatku tých, ktorí padli v boji. „Vždy budeme vďační každému jednému z nich za všetko, čo urobili pre zachovanie Ukrajiny, za obranu nášho štátu a za boj proti nepriateľovi,“ napísal.

