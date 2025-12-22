Severská krajina sa obáva útoku z Ruska: Odhodlala sa k ráznemu kroku, zvyšuje dôležitú vekovú hranicu

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Po zmene zákona bude mať Fínsko v priebehu piatich rokov k dispozícii asi o 125 000 ľudí viac.

Fínsko v pondelok oznámilo, že od budúceho roka zvýši hornú vekovú hranicu pre príslušníkov armádnych záloh zo 60 na 65 rokov. Cieľom je posilniť vojenskú pripravenosť Fínska voči akejkoľvek hrozbe zo strany susedného Ruska.

Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Minister obrany Antti Häkkänen vysvetlil, že po zmene zákona bude mať Fínsko v priebehu piatich rokov k dispozícii asi o 125 000 ľudí viac, ktorých môže v prípade potreby povolať do armády. Do roku 2031 by počet záložníkov mal dosiahnuť približne milión.

V súčasnosti má Fínsko v zálohe asi 900 000 ľudí. V prípade vojny by armáda dokázala nasadiť približne 280 000 vojakov.

Povinná vojenská služba aj uzavreté hranice

Vojenská služba je vo Fínsku povinná pre všetkých mužov po dovŕšení 18 rokov, pre ženy je dobrovoľná. Branci môžu slúžiť šesť, deväť alebo 12 mesiacov – v závislosti od druhu výcviku.

Fínsko má s Ruskom dlhú spoločnú hranicu a po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 sa v apríli 2023 stalo členom aliancie NATO. V decembri 2023 zároveň uzavrelo hranicu s Ruskom, pretože ho podozrievalo zo snahy destabilizovať krajinu prostredníctvom ťažko kontrolovateľného príchodu ilegálnych migrantov.

