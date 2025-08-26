Selfie ich stálo studenú sprchu: Turisti pózovaním v Benátkach prevrátili gondolu a skončili v kanáli namiesto Instagramu

Zvyčajne pokojná a romantická plavba na gondole sa pre skupinu turistiek v Benátkach zmenila na poriadnu drámu. Loďka, ktorá mala byť symbolom oddychu a nezabudnuteľného zážitku, sa prevrátila a všetci cestujúci vrátane gondoliera skončili vo vode. Nešlo pritom o ojedinelý prípad, podobné nehody sa v meste opakujú čoraz častejšie.
Ako informoval taliansky portál Leggo, incident sa stal v nedeľu 24. augusta na rieke Pád, ktorá sa vlieva do Jadranského mora. Na palube boli turisti aj gondolier, ktorý sa snažil udržať loďku pod kontrolou. Nepozornosť a riskantné správanie cestujúcich však rozhodlo o tom, že plavba aj napriek tomu skončila mokrým fiaskom.
Selfie ich stálo stabilitu
Podľa svedkov sa turisti počas plavby začali presúvať, stavať sa a snažili sa zachytiť čo najlepšie selfie a videá. To spôsobilo, že gondola stratila stabilitu a po chvíli sa prevrátila. Video na sociálnych sieťach zachytáva už len premočených cestujúcich, ktorí sa snažili vyšplhať späť na breh pomocou kotviacich lodí a mreží na oknách budov.
Našťastie sa nehoda odohrala vo vnútornom kanáli, kde nehrozilo väčšie riziko. Aj tak však turistom zostane nepríjemná spomienka a možno aj nechcený suvenír v podobe nachladnutia.
Benátky podobné prípady poznajú
Podobné nehody nie sú pre Benátky žiadnou novinkou. Ešte v máji sa v Canal Grande, len pár metrov od Mosta Rialto, prevrátila ďalšia gondola, keď sa turisti opäť pokúšali spraviť selfie. Gondolier skončil vo vode a scénu sledovali stovky návštevníkov mesta.
