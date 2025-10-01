Šéfa SIS Pavla Gašpara stále nevypočuli k dopravnej nehode: Polícia vysvetlila, že bol pracovne vyťažený

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Pavol Gašpar zatiaľ nevypovedal k nehode.

Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že je veľmi neobvyklé, že potenciálny vinník dopravnej nehody, po ktorej skončilo v nemocnici aj mladé dievča, nebol vypočutý ani mesiac po nehode.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar dosiaľ nevypovedal k nehode, pri ktorej bol účastníkom. Ako píše Denník N, vysvetľuje to pracovnou vyťaženosťou v prvej polovici septembra, preto políciu požiadal o posunutie termínu výsluchu. Následne sa vypočutie neuskutočnilo ani kvôli vyťaženosti policajta, takže sa obidve strany dohodli, že Gašpar poskytne svoju výpoveď až v októbri.

Opozícia hovorí o tutlaní

„Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré som zverejnila pred pár týždňami, že sa polícia snaží Gašparovu nehodu ututlať,“ uviedla poslankyňa s tým, že polícia musí vysvetliť, prečo chráni syna prominentného politika Smeru. Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.

„Ja takéto spôsoby odmietam. Aj preto verím, že v krátkom čase ohlásime protestný pochod k sídlu SIS,“ doplnila opozičná poslankyňa. Dodala, že Gašpar by mal odstúpiť z čela tajnej služby.

Nehoda pod Zoborom

Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.

„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ceny potravín idú hore, za nákup platíme viac: Inflácia na Slovensku zrýchlila a je druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac