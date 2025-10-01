Šéfa SIS Pavla Gašpara stále nevypočuli k dopravnej nehode: Polícia vysvetlila, že bol pracovne vyťažený

Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že je veľmi neobvyklé, že potenciálny vinník dopravnej nehody, po ktorej skončilo v nemocnici aj mladé dievča, nebol vypočutý ani mesiac po nehode.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar dosiaľ nevypovedal k nehode, pri ktorej bol účastníkom. Ako píše Denník N, vysvetľuje to pracovnou vyťaženosťou v prvej polovici septembra, preto políciu požiadal o posunutie termínu výsluchu. Následne sa vypočutie neuskutočnilo ani kvôli vyťaženosti policajta, takže sa obidve strany dohodli, že Gašpar poskytne svoju výpoveď až v októbri.
Opozícia hovorí o tutlaní
„Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré som zverejnila pred pár týždňami, že sa polícia snaží Gašparovu nehodu ututlať,“ uviedla poslankyňa s tým, že polícia musí vysvetliť, prečo chráni syna prominentného politika Smeru. Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.
„Ja takéto spôsoby odmietam. Aj preto verím, že v krátkom čase ohlásime protestný pochod k sídlu SIS,“ doplnila opozičná poslankyňa. Dodala, že Gašpar by mal odstúpiť z čela tajnej služby.
Nehoda pod Zoborom
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.
„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.
