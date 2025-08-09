Šéf používa na pohovore trik so špinavou šálkou od kávy: Ak uchádzač neurobí toto, prácu nedostane ani za nič

Ak máte skúsenosti s pohovormi, možno ste sa už stretli s rôznymi praktikami, ktorými si zamestnávatelia overujú požadované kvality svojich budúcich zamestnancov. Bývalý výkonný riaditeľ úspešnej softvérovej firmy Xero sa podelil o svoj trik, ktorý pri nich používa a ktorý dokáže odhaliť ani nie tak vedomostné kvality uchádzača, ako to, akým je v skutočnosti človekom a či zapadne do kolektívu.
Pred pár rokmi sa rozhovoril v podcaste o podnikaní The Ventures a podelil sa o svoju praktiku, ktorú využíval pri pohovoroch, upozornil portál LADbible. Hovoríme v minulom čase, pretože aktuálne Trent Innes už vykonáva výkonného manažéra v spoločnosti SiteMinder. No na predchádzajúcej pozícii priniesol firme množstvo úspechov a jeho praktika, ktorú používa pri výberových konaniach, sa stala na internete virálnou.
Špinavá šálka od kávy dokáže napovedať o človeku veľa
Jeho trik spočíva v tom, že ešte predtým, než dôjde k samotného pohovoru, pozve uchádzača vo firme do kuchynky, kde si spoločne pripravia kávu. Nasleduje samotný pohovor v kancelárii a po ňom si ho odskúša „šálkovým testom“.
Sleduje, či potenciálnemu zamestnancovi napadne urobiť niečo so špinavou šálkou a má záujem odniesť ju späť do kuchyne. Ak ju nechá len tak a bez mihnutia oka odíde, pravdepodobne nebude pre firmu tým pravým.
Možno sa vám to zdá ako hlúposť, ale práve takýto detail dokáže odhaliť, či uchádzač zapadne do firemnej kultúry alebo nie. Nie je to totiž len o špinavej šálke, ide o gesto, ktorým ukážete svoj prístup aj k takýmto maličkostiam a zároveň, že vám na nich záleží a nečakáte, že to za vás urobí niekto iný.
Nahlásiť chybu v článku