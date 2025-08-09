Šéf používa na pohovore trik so špinavou šálkou od kávy: Ak uchádzač neurobí toto, prácu nedostane ani za nič

Ilustračné foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Vypiť kávu a nechať šálku len tak položenú na stole nemusí byť na pohovore najlepší nápad. Najmä ak váš potenciálny šéf vie o tomto teste.

Ak máte skúsenosti s pohovormi, možno ste sa už stretli s rôznymi praktikami, ktorými si zamestnávatelia overujú požadované kvality svojich budúcich zamestnancov. Bývalý výkonný riaditeľ úspešnej softvérovej firmy Xero sa podelil o svoj trik, ktorý pri nich používa a ktorý dokáže odhaliť ani nie tak vedomostné kvality uchádzača, ako to, akým je v skutočnosti človekom a či zapadne do kolektívu. 

Pred pár rokmi sa rozhovoril v podcaste o podnikaní The Ventures a podelil sa o svoju praktiku, ktorú využíval pri pohovoroch, upozornil portál LADbible. Hovoríme v minulom čase, pretože aktuálne Trent Innes už vykonáva výkonného manažéra v spoločnosti SiteMinder. No na predchádzajúcej pozícii priniesol firme množstvo úspechov a jeho praktika, ktorú používa pri výberových konaniach, sa stala na internete virálnou.

Špinavá šálka od kávy dokáže napovedať o človeku veľa

Jeho trik spočíva v tom, že ešte predtým, než dôjde k samotného pohovoru, pozve uchádzača vo firme do kuchynky, kde si spoločne pripravia kávu. Nasleduje samotný pohovor v kancelárii a po ňom si ho odskúša „šálkovým testom“.

Sleduje, či potenciálnemu zamestnancovi napadne urobiť niečo so špinavou šálkou a má záujem odniesť ju späť do kuchyne. Ak ju nechá len tak a bez mihnutia oka odíde, pravdepodobne nebude pre firmu tým pravým.

Možno sa vám to zdá ako hlúposť, ale práve takýto detail dokáže odhaliť, či uchádzač zapadne do firemnej kultúry alebo nie. Nie je to totiž len o špinavej šálke, ide o gesto, ktorým ukážete svoj prístup aj k takýmto maličkostiam a zároveň, že vám na nich záleží a nečakáte, že to za vás urobí niekto iný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tajný bankrot Československa v roku 1953: Ľudia museli dať všetky peniaze štátu, dostali ruské nepodarky.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac