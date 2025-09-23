Šéf NATO varuje Rusko: Ak ich lietadlá narušia vzdušný priestor Aliancie, môže sa stať, že spustíme paľbu

Foto: SITA (AP Photo/Petr David Josek)

Dana Kleinová
SITA
NATO varovala Rusko, aby ukončilo stupňujúce sa narušovanie vzdušného priestoru.

Severoatlantická aliancia (NATO) varovala Rusko, aby ukončilo stupňujúce sa narušovanie vzdušného priestoru na jej východnom krídle. Reakcia nasledovala po utorkovej mimoriadnej schôdzi NATO, ktorú zvolalo Estónsko, keď ruské stíhačky v piatok narušili jeho vzdušný priestor.

„Rusko nesie plnú zodpovednosť za tieto kroky, ktoré predstavujú eskaláciu, prinášajú riziko nesprávneho vyhodnotenia a ohrozujú ľudské životy. Musia sa skončiť. Rusko by nemalo mať žiadne pochybnosti: NATO a jeho spojenci v súlade s medzinárodným právom použijú všetky nevyhnutné vojenské a nevojenské prostriedky na obranu a odradenie všetkých hrozieb zo všetkých smerov,“ uvádza sa vo vyhlásení členských štátov NATO. Aliancia dodala, že bude „naďalej reagovať spôsobom, v čase a v oblasti podľa nášho výberu“, a že jej záväzok ku kolektívnej obrane zostáva „neochvejný“.

Rozhodnú sa, či ich zostrelia

Šéf NATO Mark Rutte povedal, že sily aliancie sa rozhodnú, či otvoria paľbu na ruské lietadlá porušujúce jej vzdušný priestor „na základe dostupných spravodajských informácií o hrozbe, ktorú tieto stroje predstavujú.“

V reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi NATO oznámilo posilnenie svojej východnej obrany s cieľom čeliť hrozbe zo strany Moskvy.

