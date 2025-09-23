Trump šokuje vyhlásením: EÚ musí okamžite prestať kupovať ropu z Ruska. Ešte dnes chce hovoriť s predstaviteľmi krajín

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Európa musí podľa Trumpa okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska.

Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska, vyhlásil v utorok na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) americký prezident Donald Trump. O tejto téme bude podľa vlastných slov ešte v priebehu dňa hovoriť s predstaviteľmi európskych krajín, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Trump vo vystúpení na všeobecnej rozprave VZ OSN tiež obvinil Čínu a Indiu, že prostredníctvom nakupovania ruských surovín financujú vojnu na Ukrajine. Tá sa podľa neho neskončí, kým sa nezastavia tieto nákupy, a to i zo strany európskych štátov, uviedla agentúra AFP.

„Musia okamžite prestať so všetkými nákupmi energie z Ruska. Inak strácame veľa času,“ vyhlásil Trump o európskych spojencoch. “Financujú vojnu proti sebe. Kto o tom kedy počul,“ citovala šéfa Bieleho domu agentúra AP.

Foto: SITA/AP

Chce zastaviť krviprelievanie Ruska

Zároveň znova pohrozil Rusku dôraznými opatreniami, ak prezident Vladimir Putin nebude ochotný pristúpiť k rokovaniam o ukončení vojny. Nové sankcie by „veľmi rýchlo zastavili krviprelievanie“, tvrdí Trump, ktorý má v utorok naplánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Trump zopakoval svoju požiadavku, aby rovnaké opatrenia voči Rusku, aké navrhuje Washington, prijali aj spojenci USA. Pred možnosťou nových sankcií varoval už viackrát, no zatiaľ ich neuvalil, pripomenul Reuters s tým, že nedávno zavedenie sankcií podmienil tým, aby Európa úplne prestala nakupovať ruskú ropu.

Americký prezident tento mesiac informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.

Minister energetiky USA Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali namietať proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.

Agentúra DPA pripomenula, že okrem závislosti Maďarska a Slovenska od ruskej ropy tiež EÚ stále vo veľkom rozsahu dováža z Ruska skvapalnený zemný plyn. Problémom by mohlo byť aj Turecko ako člen NATO a jeden z najväčších odberateľov ruských energosurovín.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už zajtra by sa mohlo definitívne rozhodnúť, či bude Černák opäť na slobode. Spáchané skutky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac