Sedem rokov od dôležitého rozhodnutia. Marián Gáborík prehovoril, ako sa mu darí na ceste, ktorou sa vybral

Cesta k zmene životného štýlu si vyžaduje odhodlanie, disciplínu a silnú vôľu. Ukázal to aj bývalý hokejista Marián Gáborík, ktorý si pevnú vôľu udržal aj po kariére.
Na Instagrame napísal, že má za sebou už sedem rokov bez kvapky alkoholu. Pôvodne to mala byť len krátka pauza, no napokon sa z nej stala jeho dlhodobá životná cesta. Svoj odkaz pritom pridal priamo z New Yorku, kde sa momentálne nachádza so svojou rodinou.
Zo spontánneho rozhodnutia dlhodobý záväzok
Ako uviedol portál šport 24, samotný Gáborík priznal, že pitie mu nikdy veľmi nesedelo. Najviac ho trápili následky po večierkoch, a práve tie ho priviedli k myšlienke skúsiť na čas abstinovať. „Vždy som znášal alkohol veľmi zle, predovšetkým na druhý deň. Myslím, že bol nejaký víkend, ktorý bol tvrdší, a povedal som si, že si dám pauzu. A tá pauza trvá dodnes,“ vysvetlil.
Gáborík to celé berie úplne normálne, bez veľkých slov. Preňho je sedem rokov bez alkoholu jednoducho dôkazom, že aj malá zmena dokáže človeku poriadne obrátiť život k lepšiemu.
