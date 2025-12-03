Saková prezradila nové informácie o hackerskom útoku na ministerstvo. Vraj neprišlo k úniku dát

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Pri útoku nebolo žiadané výkupné.

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády potvrdila, že na IT systémoch Ministerstva hospodárstva (MH) SR došlo v utorok (2. 12.) ku kybernetickému incidentu.

Útok podľa jej slov trval veľmi krátko a vďaka rýchlym opatreniam neprišlo k nijakému úniku dát. O kyberútoku v utorok večer na sociálnej sieti informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).

„Hneď, ako boli pokusy o tento incident objavené, respektíve ako boli identifikované, sme kontaktovali pracovníkov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) aj pracovníkov SK-CERT. Následne sme pristúpili jednak k bližšej identifikácii daných incidentov, spravili sme technické, personálne a organizačné opatrenia, aby sme predišli nejakému rozsiahlemu úniku alebo zašifrovaniu dát,“ priblížila ministerka.

Pracujú so zálohou

Momentálne odborníci podľa nej pracujú na tom, aby zo zálohových systémov naspäť inštalovali aktuálne údaje. „Ja môžem ubezpečiť ľudí, že energopomoc a všetky údaje, čo sa týkajú energopomoci, sa prevádzkujú na systémoch ministerstva vnútra, ktoré majú najvyšší stupeň ochrany, ako má schengenský informačný systém dokladovej agendy. Kontrolovaný je každé tri roky auditom Európskej komisie. K žiadnemu ohrozeniu dát, čo sa týka energopomoci, neprišlo,“ ubezpečila Saková.

Foto: pixabay

„Momentálne ešte monitorujeme a skúmame rozsah poškodenia, rozsah toho útoku. Podľa prvých informácií sa nám útok, našťastie, podarilo zachytiť včas. A naše opatrenia prispeli k tomu, že tá škoda je minimálna,“ spresnila.

Doplnila, že pri útoku nebolo žiadané výkupné. „Mojím nástupom na Ministerstvo hospodárstva SR sme spravili audit informatickej infraštruktúry. Máme na základe analýz definovaných viacero projektov, ktoré v krátkom čase musíme realizovať na ministerstve hospodárstva na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti,“ dodala Saková.

Migaľ v utorok večer na sociálnej sieti informoval, že vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT zasahuje na MH SR. Dôvodom je kybernetický útok na servery rezortu. Uviedol, že nemôže informovať bližšie, aby neohrozil prebiehajúce vyšetrovanie.

CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v SR, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov verejnej správy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda schválila energopomoc na rok 2026: Už je jasné, ktoré domácnosti ju dostanú, takto sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac