S príjemným počasím sa rozlúčte: Na Slovensko sa znovu vracajú búrky, počítať s nimi môžete každý deň

Počas júla našu krajinu sužuje nepriaznivé počasie. Opakované búrky a prehánky Slovákom narúšajú ich bežné letné aktivity. Hoci tento týždeň hovorí o opaku a na zrážky len ťažko narazíme, všetko sa pravdepodobne už čoskoro zmení.

Ako píše portál iMeteo, búrky by sa na naše územie mali vrátiť, a to už od dnešného dňa (od štvrtka). Popoludní by sa mala v severných regiónoch tvoriť kopovitá oblačnosť, z ktorej sa následne budú tvoriť prehánky a búrky.

Najmä búrky môžu byť nebezpečné z dôvodu, že môžu byť statické, upozorňuje iMeteo. Tie by mohli priniesť výraznejšie množstvo zrážok, čo by mohlo viesť k tzv. bleskovej povodni.

Búrky aj na západe

Už v piatok by mal na západné Slovensko postúpiť studený front, čo predstavuje riziko búrok aj v tejto oblasti.

Tento studený front by sa na našom území mal neskôr vlniť, čo by na ňom následne vytváralo jednotlivé vlny búrok. Cez víkend by tak mohli byť búrky intenzívnejšie.