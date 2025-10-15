S našou atmosférou sa deje niečo veľmi zlé: Vedci sú v šoku a žiadajú o naliehavé opatrenia. Ide o absolútny rekord

Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére počas minulého roka vzrástlo najviac od začiatku vedenia záznamov, uviedla v stredu Svetová meteorologická organizácia (WMO) a vyzvala na naliehavé opatrenia na zníženie emisií. Objem všetkých troch hlavných skleníkových plynov – oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného – dosiahli podľa nej nové rekordné hodnoty. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére sa v roku 2024 zvýšilo o „najväčší medziročný nárast od začiatku moderných meraní v roku 1957“, uviedla WMO. Nové rekordy podľa organizácie vlani dosiahli aj metán a oxid dusný. WMO vyjadrila „značné obavy“, že pevnina a oceány už nie sú schopné absorbovať oxid uhličitý, čo spôsobuje, že tento skleníkový plyn zostáva v atmosfére.
Najteplejší rok
„Teplo zachytené oxidom uhličitým a inými skleníkovými plynmi urýchľuje zmenu našej klímy a vedie k extrémnejším poveternostným podmienkam,“ povedala zástupkyňa generálneho tajomníka WMO Ko Barrettová. „Zníženie emisií je preto nevyhnutné nielen pre našu klímu, ale aj pre našu ekonomickú bezpečnosť a blahobyt spoločnosti,“ dodala.
Minulý rok bol podľa WMO tiež najteplejším rokom, aký bol kedy zaznamenaný, a prekonal predchádzajúci rekord z roku 2023. Koncentrácie oxidu uhličitého boli vlani na úrovni 424 častíc na milión (ppm), metánu na úrovni 1942 častíc na miliardu a oxidu dusného na úrovni 338 častíc na miliardu. To predstavuje nárast o 152, 266 a 125 percent v porovnaní s úrovňami pred rokom 1750.
AFP vysvetľuje, že z troch hlavných skleníkových plynov má oxid uhličitý na otepľovaní klímy podiel približne 66 percent.
