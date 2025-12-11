S lyžovačkou na Slovensku to nevyzerá vôbec dobre: Strediská odkladajú začiatok sezóny, je príliš teplo

Foto: TASR - Adriána Hudecová

Roland Brožkovič
TASR
Viaceré veľké lyžiarske strediská hlásia zlé správy a mnohé menšie na otvorenie sezóny zatiaľ ani nemyslia.

Štart lyžovačky v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách i v Bachledovej doline v Ždiari sa odkladá. Počasie zatiaľ lyžiarskym svahom nepraje. Podľa hovorcu prevádzkovateľa strediska v Tatranskej Lomnici Mariána Galajdu budú síce od soboty 13. decembra lanovky v rámci začiatku prevádzky horského strediska po jesennej údržbe spustené, ale zatiaľ len pre peších návštevníkov.

Lyžiarske trate ostanú uzatvorené. Kým na Štrbskom Plese spustili lyžiarsku sezónu v uplynulú sobotu, v Tatranskej Lomnici s ňou chceli začať v sobotu. Zasnežovať tam začali ešte 18. novembra. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry pre agentúru SITA uviedol, že na zjazdovkách majú pripravené kopy snehu ešte z konca novembra.

Vysoké teploty

„Aktuálne však panujú dosť vysoké teploty a ich skoré rozhrnutie by nám nepomohlo pripraviť stredisko na bezpečnú a dlhodobú prevádzku,“ vysvetlil. Verí, že už na budúci týždeň bude mať pre lyžiarov lepšie správy.

Zima si dáva načas aj v stredisku Bachledka v Ždiari, ktoré leží na pomedzí Spišskej Magury a Belianskych Tatier. „Po dôkladnom zhodnotení podmienok na svahoch sme sa rozhodli tento víkend lyžiarsku sezónu ešte neotvoriť,“ uviedlo na sociálnej sieti. Plánovaný štart lyžovačky sa spolu so sprievodným programom rozhodli preložiť.

Rovnako tam presunuli aj rozsvietenie zimnej atrakcie nazvanej Čarovná krajinka Bachledka, a to na 26. decembra. Stredisko bude o presnom termíne otvorenia lyžiarskej sezóny ešte informovať.

