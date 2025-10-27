Rýchlo a zbesilo po slovensky: Mladý vodič BMW letel po diaľnici 219 km/h, takto vysvetlil dôvod svojej rýchlosti

Policajti Diaľničného oddelenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne namerali 23-ročnému vodičovi automobilu značky BMW na diaľnici D1 rýchlosť 219 kilometrov za hodinu. O prípade informovala Petra Klenková, trenčianska krajská policajná hovorkyňa.
Podľa polície vodiča namerali na diaľnici pri Novom Meste nad Váhom v smere na Žilinu. Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 89 kilometrov za hodinu, za čo mu policajti uložili pokutu vo výške 800 eur.
Tvrdil, že sa ponáhľal domov z práce v zahraničí
Ako dôvod svojej rýchlej jazdy uviedol vodič policajtom, že sa „ponáhľal domov počas návratu z práce v zahraničí“.
Polícia opakovane upozorňuje, že extrémna rýchlosť na diaľnici nie je len priestupok, ale aj vážne ohrozenie života vodiča i ostatných účastníkov cestnej premávky.
Odporúčané články
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku