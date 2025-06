Rúti sa k nám búrková stena, rozdelí Slovensko: Ochladí sa, v týchto častiach nebude ani +20 stupňov

Slovensko sa pripravuje na výraznú zmenu počasia, ktorú prinesie príchod zvlneného studeného frontu. Ten dnes rozdelí krajinu na dve úplne odlišné časti. Zatiaľ čo na západe sa výrazne ochladí a očakávajú sa zrážky, východné Slovensko čakajú vysoké teploty a popoludňajšie búrky.

Na vývoj situácie upozorňuje portál iMeteo, podľa ktorého front súvisí s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. Bude postupovať zo západu smerom na východ a už počas nedele priniesol výrazné búrky do Česka a Nemecka. U nás sa prejaví najmä ochladením.

Západ Slovenska sa výrazne ochladí, teploty klesnú až o 14 °C

Zatiaľ čo v nedeľu dosahovali teploty na západnom Slovensku až +32,2 °C, dnes sa miestami nevyšplhajú ani nad +20 °C. Počas jediného dňa tak môže dôjsť k poklesu teploty o 13 až 14 °C.

Na západe očakávame už v dopoludňajších hodinách prehánky, lokálne aj slabšie búrky. Predpokladaný úhrn zrážok sa bude pohybovať do 10 milimetrov. Najvýraznejšie bude cítiť ochladenie, ktoré ukončí sériu letných dní.

Východ zostáva horúci, no hrozia intenzívne búrky

Na východnom Slovensku sa dnes ešte udrží veľmi teplé počasie. Maximálne denné teploty budú dosahovať +27 °C až +32 °C. Na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo +16 °C. Krátko popoludní sa v tejto časti územia začnú vytvárať búrky.

Najskôr zasiahnu Liptov, Spiš, Horehronie a Gemer, neskôr sa presunú nad zvyšok východného Slovenska. V niektorých oblastiach môžu byť búrky stacionárne, čo zvyšuje riziko prívalových zrážok a bleskových povodní.

Platí výstraha pred búrkami

Meteorológovia vydali výstrahu pred búrkami, ktorá platí od 11.00 pre severozápad Slovenska a neskôr aj pre východnú polovicu krajiny. Búrky môžu pretrvávať až do večerných hodín a miestami budú sprevádzané krúpami a silnými nárazmi vetra.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu, v nárazoch miestami okolo 15 metrov za sekundu. Na východe bude dopoludnia vietor len slabý, no počas búrok môže výrazne zosilnieť.

Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor s rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu a výskyt krúp.

Ako bude vyzerať zvyšok týždňa

Po prechode frontu sa situácia na oblohe dočasne upokojí. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bude počasie v ďalších dňoch ovplyvňované výbežkom tlakovej výše.

V utorok bude spočiatku veľa oblačnosti, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Počas dňa sa oblačnosť zmenší a zrážky sa vyskytnú už len ojedinele. Nočné teploty klesnú na 18 až 13 °C, v údoliach ojedinele okolo 11 °C. Denné teploty dosiahnu 23 až 28 °C, na severe miestami okolo 21 °C.

V stredu bude prevažne jasno až malá oblačnosť, cez deň ojedinele zväčšená. Ranné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v údoliach miestami okolo 8 °C. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 °C, na Orave a pod Tatrami okolo 23 °C.

Vo štvrtok nás čaká jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti. Miestami, najmä na severe a východe, sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Nočné teploty budú 17 až 12 °C, v údoliach ojedinele okolo 10 °C. Denné teploty sa budú pohybovať od 25 do 30 °C, na severe od 19 do 24 °C.

Od piatka do nedele bude pokračovať premenlivé, no prevažne príjemné počasie. Očakáva sa jasno až polooblačno, kde-tu viac oblačnosti. Nočné teploty budú klesať na 15 až 9 °C, v údoliach ojedinele až na 4 °C. Denné teploty budú v piatok a sobotu medzi 18 až 27 °C, v nedeľu až do 30 °C.