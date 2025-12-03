Machalovi prekážajú cudzojazyčné nápisy na verejnosti: Rezort kultúry plánuje sprísniť jazykový zákon

Ministerstvo kultúry pripravuje úpravu jazykového zákona. Tá by sprísnila pravidlá pre používanie cudzieho jazyka vo verejnom priestore. V relácii TA3 Ako ďalej, ministri, o tom informoval štátny tajomník ministerstva Lukáš Machala.
Podľa Machalu je cieľom úpravy výraznejšia ochrana používania slovenského jazyka na verejnosti. Ako príklad uviedol Francúzsko, kde zákon prikazuje spoločnostiam, aby používali nápisy či slogany výlučne vo francúzštine.
„Francúzi majú v legislatíve, že všetky zahraničné nápisy a marketingové slogany, ako napríklad ‚Just do it!‘ od Nike, musia byť vo francúzskom jazyku a zahraničné spoločnosti to majú rešpektovať,“ uviedol v relácii.
Štúr by mu dal za pravdu, myslí si
Podľa Machalu je potrebné reagovať na rastúci počet cudzích výrazov, ktoré prenikajú do bežnej komunikácie aj do komerčného prostredia. „Musíme zatiahnuť ručnú brzdu, zahraničných výrazov sa nám dostáva do jazyka príliš veľa. Keď sa prejdete po Starom Meste, väčšina jedálnych lístkov v reštauráciách je v angličtine. Ľudovít Štúr by mi dal asi za pravdu, musíme sa touto témou zaoberať,“ dodal.
