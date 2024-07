Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v stredajšom rozhovore pre týždenník Argumenty i fakty povedal, že vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) by znamenal vyhlásenie vojny Rusku.

Tvrdí, že iba „obozretnosť“ zo strany NATO môže zabrániť zničeniu Zeme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Rusko sa opäť vyhráža

Lídri členských krajín NATO minulý týždeň na summite vo Washingtone prisľúbili, že Ukrajinu budú podporovať v jej „nezvratnej ceste k plnej euroatlantickej integrácii vrátane členstva v Aliancii“. Kyjev však nedostal pozvánku ani časový harmonogram pristúpenia, o ktorý sa vojnou zmietaná krajina usiluje.

Medvedev, súčasný zástupca Rady bezpečnosti Ruskej federácie, v rozhovore pre ruský týždenník povedal, že členstvo Ukrajiny v NATO by presahovalo rámec priamej hrozby pre bezpečnosť Moskvy.

„V podstate by to bolo vyhlásenie vojny – aj keď s odkladom. Kroky, ktoré proti nám už roky podnikajú protivníci Ruska – vrátane rozširovania Aliancie – dostávajú NATO do bodu, z ktorého niet návratu,“ vyhlásil.

V súlade s doterajšími vyjadreniami Kremľa Medvedev uviedol, že Rusko neohrozuje NATO, ale bude reagovať na údajné pokusy Aliancie o presadenie svojich záujmov. Odpoveď Moskvy bude podľa neho tvrdšia v závislosti od počtu týchto pokusov. „Či to rozbije celú planétu na kúsky, závisí len od obozretnosti (NATO),“ varoval.

Medvedev, blízky spojenec ruského lídra Vladimira Putina, zastával post prezidenta v rokoch 2008 až 2012. Západ ho vtedy považoval na ruské pomery za liberálnejšieho politika, teraz sa však podľa Reuters prezentuje ako nekompromisný zástanca ruskej invázie na Ukrajinu, ktorý varuje USA a ich spojencov, že vyzbrojovanie Kyjeva môže viesť k „jadrovej apokalypse“.

NATO vzniklo po druhej svetovej vojne ako obranná aliancia v reakcii na rozpínavosť Sovietskeho zväzu, najmä v krajinách, ktoré oslobodila Červená armáda. Kremeľ vníma postupné rozširovanie Aliancie ako prejav agresie, doplnila agentúra Reuters.