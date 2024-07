Ball of Shame sa tento rok ruší: Organizátori sa boja o svoju bezpečnosť, útočí na nich dezinformačná scéna

Organizátori a organizátorky Ball of Shame, ktorý sa koná od roku 2016, sa rozhodli pre ťažký krok. Podujatie sa tento rok neuskutoční. Dôvodom je, že sa v slovenskej spoločnosti necítia bezpečne.

„Bojíme sa o fyzickú bezpečnosť, či sa niekto opäť nepokúsi byť samozvaným sudcom, ale čo nás veľmi trápi, je aj dezinformačný lynč,“ napísala na sociálnu sieť Monika Prikkelová.

Potrebujú pauzu

Ako dodala, Ballroom má byť bezpečné miesto. Také, kde neplatia pravidlá väčšinovej heteronormatívnej spoločnosti a kde môže byť každý, kým chce, a to bez obáv z odsúdenia.

Problém predstavuje dezinformačná scéna, ktorá na Ball of Shame upriamila pozornosť a spustila vlnu šikany.

„Publikovali screenshoty z videí (ktoré máme verejné) a ponižovali ľudí na nich. Burcovali slovami ako „toto sa platí z vašich daní“ a vyzývali Fond na podporu umenia, aby sa vyjadril. Ten sa vyjadril veľmi pekne a zastal sa nás, že sme umelecký projekt, ktorý splnil všetky kritériá, a preto právoplatne získal podporu,“ vysvetľuje v príspevku.

Pozornosť podujatiu venoval aj bývalý minister Krajniak a niekdajší člen hnutia Sme rodina, ktorý kedysi kandidoval na post prezidenta ako „posledný križiak“.

Toho pobúrilo, že umelci a umelkyne podľa neho znevažovali kostol, pričom Klarisky ním nie sú už viac ako 100 rokov. Jeho status však spustil vlnu nenávisti a jeden z článkov uvažoval nad tým, že by ľudia zúčastňujúci sa Ball of Shame mali ísť na tri roky do väzenia za verejné poburovanie.

„Tu som si povedala DOSŤ. Ja mám chrániť ľudí, ktorí sú súčasťou ballroomu. To, čo sa začalo diať, mi príde neúnosné. Dezinformačné médiá čakajú na Ball of Shame 2024 ako psi na korisť,“ píše ďalej Prikkelová.

Ball of Shame však podľa jej slov nekončí, nikto sa nevzdáva a ani nikam neodchádza. Všetko, čo teraz potrebujú, je pauza na zotavenie sa.