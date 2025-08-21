Rusko má sexuálne mučiť Ukrajincov, tvrdia odborníci. Chcú tým zastrašiť obyvateľov krajiny

Rusko používa „sexuálne mučenie“ ukrajinských civilistov ako súčasť „cieľavedomej a systematickej politiky“ zastrašovania v oblastiach Ukrajiny, ktoré okupovalo počas invázie. Uviedli to vo štvrtok experti poverení Radou OSN pre ľudské práva, ktorí však nehovoria v mene OSN.
Experti dodali, že Rusku poslali spis podrobne opisujúci desať prípadov mučenia Ukrajincov.
Podľa ich vyhlásenia boli obete „opakovane vystavované elektrickým šokom, aj na genitáliách.“ Rusi ich tiež bili, zaviazali im oči a vystavovali ich simulovanému topeniu a fingovaným popravám.
„Tieto svedectvá, ktoré opisujú skúsenosti štyroch žien a šiestich mužov, sú skutočne desivé,“ povedala osobitná spravodajkyňa OSN pre problém mučenia Alice Jill Edwardsová. „Išlo o sexuálne útoky, vrátane znásilnení, vyhrážok znásilnením a ďalšieho zvráteného konania,“ uviedla Edwardsová. „Ruská federácia používa mučenie na zastrašovanie, vyvolávanie strachu a kontrolu civilného obyvateľstva na okupovaných územiach,“ dodala.
