Rusko chce rozbehnúť očkovaciu turistiku. Cudzinci sa budú môcť prísť zaočkovať, avšak zaplatia si za to

Ruský prezident Vladimir Putin poveril vládu a regionálne úrady, aby do konca júna našli spôsob, ako v Rusku zorganizovať platené očkovanie pre cudzincov vrátane pracovných migrantov. Uviedol to v piatok počas vystúpenia na plenárnom zasadnutí Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra, informovala agentúra Interfax.

Podľa Putina je záujem o ruské vakcíny veľký, preto by cudzinci mali mať možnosť pricestovať do Ruska a dať sa zaočkovať proti covidu. Zároveň uviedol, že „domáci farmaceutický priemysel je pripravený ďalej zvyšovať výrobu vakcín.” Spresnil, že Rusko je schopné pokryť nielen vlastnú potrebu vakcín, ale môže ich poskytnúť aj cudzincom, ktorí prídu do Ruska a dajú sa tam zaočkovať.

Putin podľa agentúry Interfax vyjadril presvedčenie, že „zákaz používania ruských vakcín v iných krajinách je politicky motivovaný.” Dodal pritom, že ide o „zákazy nákupu osvedčených a účinných vakcín, ktoré preukázali svoju úplnú spoľahlivosť.” Poukázal aj na to, že po podaní ruských proticovidových preparátov nebol evidovaný žiaden prípad súvisiaceho úmrtia, informoval Interfax.

Spustiť by sa to malo v júli

Vo svojom vystúpení na petrohradskom fóre vyjadril šéf Ruského fondu priamych investícií (RFPI) Kirill Dmitrijev názor, že Rusko by mohlo byť pre očkovaciu turistiku otvorené v júli. Dodal, že potom „všetci slávni ľudia, ktorí sú očkovaní Sputnikom V, vytvoria v podstate veľmi silný klub.”

Putin vo svojom príspevku opäť vyzval Rusov, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu SARS-CoV-2, pričom im pripomenul, že sa to dá urobiť „zadarmo a s komfortom.”

V Rusku sú registrované štyri vakcíny proti koronavírusu: Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak a Sputnik Light. Ako poznamenal spravodajský portál Meduza.io, ruská vláda nezverejňuje oficiálne údaje o očkovaní v krajine.

Podľa Gamalejovho vedeckého centra, ktoré vyvinulo vakcínu Sputnik V, je však v Rusku plne zaočkovaných asi 10 percent obyvateľstva. Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško v stredu oznámil, že prvou dávkou niektorej z vakcín bolo v Rusku zaočkovaných už viac ako 18 miliónov ľudí.