Chrípka sa vracia každý rok v novom šate: Najlepšou obranou je očkovanie, pripomínajú epidemiológovia aj kardiológovia

Ilustračná foto: TASR/AP

Tomáš Mako
TASR
Očkovanie
Sezóna chrípky môže prísť skôr, očkovanie chráni aj pred infarktom.

Očkovanie proti chrípke pomáha predchádzať vzniku závažných kardiovaskulárnych komplikácií vrátane infarktu a cievnej mozgovej príhody. Zhodli sa na tom zástupcovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosť (SEVS) na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Varujú, že chrípková sezóna môže prísť v tomto roku skôr.

Viac z témy Očkovanie:
1.
Očkovanie novou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 je možné už aj u ambulantných lekárov, oznámilo ministerstvo
2.
Pokladali ho za blázna, lebo veril očkovaniu. Jonas Salk vynálezom vakcíny proti detskej obrne zachránil milióny životov
3.
Dôležitý míľnik v boji proti koronavírusu. Väčšina dospelých ľudí na Slovensku je už zaočkovaná
Zobraziť všetky články (37)

„Tohtoročná chrípková sezóna, ktorá sa na južnej pologuli pomaly končí, patrila k najzávažnejším za posledných päť rokov. Mala nezvyčajne skorý nástup, rýchlo sa šírila a zaznamenala rozsiahly prenos v komunite. Až 90 percent pacientov hospitalizovaných v Austrálii s chrípkou nebolo zaočkovaných,“ uviedla prezidentka SEVS Zuzana Krištúfková. Upozornila, že chrípková sezóna na Slovensku môže prísť skôr – vrchol sa namiesto februára očakáva už koncom decembra alebo v januári.

Ozrejmila, že najčastejšie prenášajú vírus hlavne deti, keďže sa rýchlo šíri najmä v kolektívoch. Zdôrazňuje, že najúčinnejším prostriedkom, ako sa chrániť pred vírusmi chrípky, respiračným syncyciálnym vírusom a ochorením COVID-19 je očkovanie.

„Keďže vírus z línie Yamagata, ktorého kmeň bol súčasťou štvorvalentných vakcín, prestal cirkulovať, už nie je dôvod ho dávať do chrípkovej vakcíny a znovu máme trojvalentné vakcíny,“ objasnila Krištúfková. Dodala, že očkovať by sa mali prednostne seniori, chronicky chorí ľudia, tehotné ženy, deti a zdravotnícki pracovníci.

Vírusy môžu poškodiť srdce, mozog či cievy

Predsedníčka sekcie preventívna kardiológia SKS Ivana Šoóšová vysvetlila, že infekčné vírusové ochorenia môžu vyvolať poruchy srdcového svalu alebo jeho obalu, mozgovú príhodu, zhoršenie srdcového zlyhávania či krvné zrazeniny v cievach.

„Riziko infarktu je hlavne v prvých troch až siedmich dňoch infekcie 6- až 17-násobne vyššie,“ podotkla. Doplnila, že vakcinácia je už aj v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti a patrí medzi postupy pri liečbe srdcového zlyhávania, prevencii aj manažmente koronárnych syndrómov.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Vakcína predstavuje nižšie riziká nakazenia aj priebehu

Podľa prezidenta SKS Milana Luknára vakcíny proti chrípke redukujú riziko samotnej chrípkovej infekcie o 60 percent. „Očkované osoby majú o 30 percent nižší výskyt veľkých kardiovaskulárnych príhod,“ objasnil.

Rovnako pacienti, ktorí boli zaočkovaní proti chrípke, majú podľa kardiológa nižšie riziko úmrtia na postihnutie srdca a takisto nižší výskyt akútneho infarktu myokardu.

„Chrípka je častá a vracia sa každý rok v novom šate. Môže spôsobovať vážne komplikácie najmä u rizikových osôb, k dispozícii je etablovaná bezpečná vakcína,“ pripomenul.

Nízka očkovanosť

Krištúfková skonštatovala, že v zaočkovanosti sa pohybuje Slovensko stále len na úrovni 5,2 percenta (chrípková sezóna 2024/2025, pozn. TASR).

Analytička z Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Katarína Nováková upozornila, že samotné dáta potvrdzujú ochranný účinok vakcinácie. Podľa nej v skupine neočkovaných zomieralo 1,6-krát viac ľudí ako v skupine očkovaných. „Na desať úmrtí v skupine očkovaných pripadalo až šestnásť úmrtí v skupine neočkovaných,“ priblížila.

Odborníci pripomínajú, že k zvýšeniu zaočkovanosti môže pomôcť najmä lepšia dostupnosť vakcín – napríklad očkovanie v lekárňach či u špecialistov, ale aj priame oslovovanie rizikových skupín zdravotnými poisťovňami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci ukázali, koho by skôr prijali za premiéra: Šimečka predbehol Fica, Korčok ich presvedčil ešte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac