Rusi lovia vojakov aj v Keni: Mužov najprv oklamú a potom skončia na fronte. Takto to celé funguje

Foto: Telegram - Военкор Котенок (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Nábory hlásili už napríklad aj z Ugandy a Juhoafrickej republiky.

Viac ako tisíc Keňanov sa pripojilo k ruskej armáde bojujúcej na Ukrajine, pričom väčšina z nich podpísala vojenské kontrakty na základe zavádzajúcich informácií, uvádza sa v správe spravodajskej služby predloženej kenskému parlamentu. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.

Viaceré mediálne vyšetrovania ukázali, že Rusko ponúkalo mužom z Afriky lukratívne pracovné zmluvy, ktoré však napokon viedli len k boju na ukrajinskom fronte. Podľa vyšetrovania Kenskej národnej spravodajskej služby a Riaditeľstva kriminálneho vyšetrovania sa odhaduje, že naverbovali viac ako 1000 osôb. Predchádzajúce čísla z decembra uvádzali len približne 200 ľudí.

Robia nábor

„Keňania opustia krajinu s turistickými vízami, aby sa pripojili k ruskej armáde z tureckého Istanbulu či Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch,“ povedal poslancom líder parlamentnej väčšiny Kimani Ichung’wah. Podľa jeho slov však po sprísnení kontrol na letisku v Nairobi teraz osoby cestujú aj do iných afrických krajín, aby sa vyhli odhaleniu.


Ichung’wah takisto ozrejmil, že nelicencované náborové agentúry v Keni „spolupracujú s nečestnými zamestnancami letiska“. Politik tvrdí, že v súčasnosti je hospitalizovaných 39 Keňanov, 28 je nezvestných a 89 sa nachádza na frontovej línii. Minister zahraničných veci Kene Musalia Mudavadi plánuje v marci navštíviť Moskvu, aby rokoval o tomto probléme, pričom vláda odsudzuje zneužívanie svojich občanov.

Nábory hlásili už napríklad aj z Ugandy a Juhoafrickej republiky, zatiaľ čo Rusko zaznamenáva vo vojne veľké straty, pripomenula AFP.

