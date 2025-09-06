Rozvod na obzore? Podľa týchto detailov fotografi spoznajú, že manželstvo dlho nevydrží

Svadba je pre mnohých najšťastnejším dňom v živote, plným smiechu, tanca a dojímavých momentov.
No podľa profesionálnych fotografov, ktorí majú jedinečnú možnosť pozorovať páry zblízka, sa už v tento deň môžu ukázať signály, že manželstvo nemusí mať dlhú budúcnosť. Magazín The New York Post napísal, že fotografi dokážu neraz odhaliť problémy vo vzťahu ešte predtým, ako sa rozkrojí svadobná torta.
Ženích odmieta spoločné fotenie
„Jedným z najčastejších varovných signálov, ktoré vidím, je, keď sa buď nevesta alebo ženích, zvyčajne ženích, veľmi bránia foteniu,“ povedal Christopher Todd Griffiths, svadobný fotograf z Južnej Kalifornie s 20-ročnými skúsenosťami pre Daily Mail.
A nejde len o obyčajnú hanblivosť. „Naozaj nie sú ochotní spolupracovať,“ vysvetlil Griffiths. „Toto je obrovský červený signál, pretože to naznačuje, že nie sú ochotní zapojiť sa do niečoho, čo je pre ich partnera veľmi dôležité.“
