Rok 2026 bude pre Slovákov krutý: Pripravte si peňaženky. Konsolidácia, vyššie dane a odvody sa dotknú každého

Foto: TASR - Martin Baumann/Unsplash

Martin Cucík
TASR
Už o pár hodín nás čakajú nepríjemné ekonomické zmeny.

Od 1. januára 2026 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií. Dotknú sa daňovo-odvodového zaťaženia práce a progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. Na druhej strane výrazne vzrastie minimálna mzda.

Súčasťou konsolidačných opatrení je rozšírenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. K doterajším sadzbám dane vo výške 19 % a 25 % pribudnú od roku 2026 ďalšie daňové pásma. Sadzba 30 % sa bude uplatňovať na časť základu dane presahujúcu 60 349,21 eura a sadzba 35 % na príjmy nad 75 010,32 eura. Vyššie daňové zaťaženie sa tak dotkne najmä osôb s nadpriemernými príjmami. U príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti sa uplatnia sadzby iba vtedy, ak výška zdaniteľných príjmov presiahne sumu 100 000 eur. Do tejto sumy je sadzba dane z príjmov 15 %.

Zmeny sa budú vzťahovať na príjmy zo zamestnania, podnikania, prenájmu nehnuteľností, použitia umeleckých diel a výkonov, ako aj na ostatné príjmy. Cieľom úprav je posilnenie príjmovej stránky verejných financií.

K daniam aj zvýšenie odvodov

Od roku 2026 sa zároveň zvýši odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca o jeden percentuálny bod zo 4 % na 5 %. Spolu s úpravami daňových sadzieb ide o opatrenia, ktoré zvýšia celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce a budú mať vplyv na fungovanie trhu práce.

Zmeny sa dotknú aj mzdovej oblasti. Keďže sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli, minimálna mzda bude od 1. januára 2026 určená automatom na úrovni 60 % priemernej mzdy. Zvýši sa na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj príplatky za nočnú prácu a prácu počas víkendov, ktoré sa od roku 2026 automaticky zvýšia.

Uvedené opatrenia vyplývajú zo schválených legislatívnych zmien a konsolidačných balíkov verejných financií prijatých v roku 2025 a majú zabezpečiť stabilizáciu verejných financií v nasledujúcich rokoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ako to je vlastne s pravidlami používania pyrotechniky na Silvestra? Ak ich porušíte, poriadne si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac