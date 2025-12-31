Ako to je vlastne s pravidlami používania pyrotechniky na Silvestra? Ak ich porušíte, poriadne si priplatíte

Martin Cucík
TASR
Počas dnešných osláv sú pravidlá striktne dané.

Zábavnú pyrotechniku je možné používať na Silvestra od 18.00 h do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h. Zakázané sú však petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk. Ide o pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3. Informoval o tom predseda Asociácie predajcov pyrotechniky Tomáš Šmitala.

Povolené sú ohňostroje, rímske sviece či rakety s farebným svetlom. „Petardy nemajú svetelný zelený, červený, modrý výbuch. Petarda buchne vždy len nažlto. Jednoducho by som povedal, že každý výbuch, ktorý je zakázaný, okamžite zhasne do jednej sekundy. Pričom efekty, ktoré nie sú zakázané, môžu horieť tri až štyri sekundy,“ priblížil Šmitala.

Používať sa môže na miestach, ktoré sú minimálne 250 metrov od nemocníc, liečební, hospicov, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb, karanténnych staníc, útulkov a záchranných centier pre zvieratá, veterinárnych kliník s časťou na hospitalizáciu zvierat či zoologických záhrad alebo zariadení na záchranu chránených živočíchov.

Zasiahnuť môže aj obec, pozor na odpad

Šmitala zároveň poukázal na to, že obec môže z dôvodu ochrany verejného zdravia a poriadku obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na svojom území alebo v jej častiach.

Po použití pyrotechniky sú ľudia podľa Šmitalu povinní po sebe odpratať odpad. Neodporúča ho upratať hneď, pretože ohňostroj môže tlieť a môže sa tak zapáliť kontajner. „Niečo sa dá dať do komunálneho odpadu, niečo na zberný dvor. Záleží, aký výrobok máte,“ podotkol.

Hrozia aj pokuty

Sankcie za porušenie pravidiel pri manipulácii s pyrotechnikou sa na Slovensku po nedávnej novele zákona citeľne sprísnili. Použitie zakázanej pyrotechniky alebo jej odpaľovanie v rozpore s platnými predpismi môže viesť k uloženiu pokuty vo výške od 500 do 2 000 eur. Pri menej závažných porušeniach má však polícia možnosť riešiť priestupok aj miernejšou sankciou v rámci blokového konania.

