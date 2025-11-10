Rodiny si v roku 2026 výrazne pohoršia: Prídu v priemere o stovky eur ročne, najviac to zasiahne túto skupinu

Vysoká váha na opatreniach zaťažujúcich aktivitu a investície znamená nižší pokles budúcich deficitov a teda predlžuje obdobie konsolidácie. Navyše, v budúcom roku sa v dôsledku prijatých opatrení znížia disponibilné príjmy rodín vrátane jednotlivcov priemerne o 2,1 %. Informovala o tom v pondelok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
„Ročný vplyv na jednotlivca bez detí bude 247 eur, rodine 2+1 sa zníži príjem o 742 eur a rodine 2+2 o 858 eur. Najviac budú zasiahnuté rodiny v produktívnom veku s pracovným príjmom, najmenej rodiny seniorov (zníženie o 65 eur) a iné rodiny bez pracovných príjmov. K okamžitému zníženiu disponibilných príjmov rodín najviac prispeje zvýšenie zdravotných odvodov, podobnou mierou zmeny týkajúce sa platenia odvodov samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a zvýšenie sadzieb dane z príjmu,“ priblížili odborníci.
Horšie sa budú mať najmä živnostníci
Rada skonštatovala, že podľa oficiálnych daňových údajov budú z hľadiska formy aktivity zasiahnuté najmä rodiny, v ktorých je aspoň jeden člen samostatne zárobkovo činná osoba. Percentuálny pokles v prípade SZČO však skresľuje fakt, že ich deklarované príjmy sú často výrazne nižšie než ich reálne ekonomické postavenie, podčiarkla RRZ.
V budúcom roku predpokladá nižší rast ekonomiky o 0,4 percentuálneho bodu v porovnaní s očakávaním bez konsolidácie. RRZ ďalej odhaduje, že balíček opatrení by mohol viesť k zlepšeniu salda verejnej správy v roku 2026 o 1,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), celkový pozitívny vplyv balíčka na deficit sa aj v nasledujúcich rokoch môže udržať okolo jedného percenta HDP.
Dlh zostáva neudržateľný
Jeho prínos k zníženiu deficitu sa podľa odborníkov premietne aj do spomalenia rastu dlhu, ktorý však naďalej zostáva na neudržateľnej rastovej trajektórii. V roku 2024 dosiahol dlh hodnotu 59,7 % HDP a do roku 2029 by mal aj so všetkými prijatým opatreniami vzrásť na úroveň 73,4 % HDP.
„Balíček zlepšuje aj dlhodobú udržateľnosti verejných financií, ktorá sa dnes nachádza blízko pod hranicou pásma vysokého rizika. No hoci samotný balíček ju môže zlepšiť až o 0,9 % HDP, spolu s inými vplyvmi vrátane nových výdavkových opatrení prijatých s rozpočtom bude výsledný vplyv na dlhodobú udržateľnosť znížený len na úrovni okolo 0,3 % HDP,“ dodala RRZ.
