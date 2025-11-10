Fico reaguje na vlnu krádeží: Ministerstvá majú konať okamžite, chystá sa možná rýchla zmena zákona

Ministerstvá vnútra a spravodlivosti pripravia legislatívu v reakcii na medializované drobné krádeže tak, aby ju poslanci Národnej rady SR mohli schváliť na najbližšej schôdzi. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Fico cez víkend vyhlásil, že ak sa v praxi ukáže, že niektoré paragrafy v Trestnom zákone nefungujú a prináša to negatívny jav, treba to zrušiť. Zákon sa dá podľa neho zmeniť aj v zrýchlenom režime.
Prekvapuje ho postoj kolegov k Trestnému zákonu
Vyhlásil, že sa čuduje niektorým štátnym predstaviteľom, prečo sa „tak držia“ novelizácie trestných kódexov, ktorá podľa opozície aj samospráv nárast kriminality spôsobila. Pripomenul však, že aj keď sa sprísni zákon, nevedie to páchateľov prestať s trestnou činnosťou.
