Rodina našla bloček z roku 1997: Obsahuje 122 produktov, cena za nákup v supermarkete vám ukradne spánok

450-gramové balenie jahôd stálo 1,63 €.

Nedávno sme vám ukázali účtenku z Tesca z roku 1994, ktorá vtedy mnohých poriadne prekvapila. Teraz iná rodina objavila účtenku z roku 1997. Bola uložená v detskom fotoalbume – niekto ju pred rokmi vložil do jedného z obalov na fotografie.

Video s účtenkou zverejnila 28. decembra 2025 Američanka Zoe Dippel na sociálnej sieti TikTok a krátko po zverejnení sa stalo virálnym. V čase písania článku má video viac ako 2,4 milióna pozretí a počet interakcií stále rastie.

Na účtenke je uvedených 122 produktov, vrátane plienok či detskej výživy, a nákup bol uskutočnený v známom americkom obchodnom reťazci H-E-B.

Jahody za 1,63 € by dnes stáli viac ako 5 €

Celková suma na spodnej časti účtenky je 155,34 dolárov alebo 132,95 eura.

Ako uvádza MailOnline, zaujímavé nie sú len celkové náklady, ale aj ceny jednotlivých položiek. Napríklad 450-gramové balenie jahôd stálo (po premene z dolára na euro na základe kurzu, ktorý bol aktuálny v čase písania článku) 1,63 eura, jogurt 0,47 eura, balenie wrapov zase 1,28 eura.

Rýchle porovnanie s dnešnými cenami ukazuje výrazný rozdiel: rovnaké produkty dnes stoja často dvojnásobok, niekedy aj viac.

@zoedippel I WISH!!!! #heb #viral #groceryshopping #fyp @Courtney ♬ original sound – zoedippel

Napríklad 84-kusové balenie detských plienok Pampers, ktoré v roku 1997 stálo 11,11 eura, dnes stojí 25,65 eura. Detská výživa, ktorá kedysi stála len 0,47 eura, dnes stojí 1,64 eura.

Jogurt, ktorý v roku 1997 vyšiel na 0,47 eura, dnes stojí 2,77 eura. No a polkilové balenie jahôd, ktoré v minulosti stálo 1,63 eura, dnes stojí viac ako päť eur.

Koľko by stál taký nákup dnes?

