Ročne dostanú 682 eur: Ľudia si v rámci unikátneho projektu prilepšia, môžu sa rozhodnúť aj pre kryptomenu

V nejednej domácnosti sa musí rozhodovať medzi tým, či bude zaplatený nájom alebo iné nevyhnutné účty. Rozbehnutých bolo už viacero projektov, v rámci ktorých ľudia dostávajú ročne istú čiastku navyše ako univerzálny príjem. Na Marshallových ostrovoch ale projekt posunuli na novú úroveň.
Ľudia dostanú univerzálny príjem
Ako informuje The Guardian, Marshallove ostrovy zaviedli systém univerzálneho základného príjmu, ktorý popri tradičnejších metódach ponúka platby prostredníctvom kryptomien. Podľa odborníkov ide o prvý systém tohto druhu na svete. V rámci programu každý obyvateľ Marshallových ostrovov bude štvrťročne dostávať zhruba 200 dolárov (približne 170 eur), čo ročne predstavuje 800 dolárov (682 eur).
Cieľom je pomôcť ľuďom s nákladmi na bývanie, ale aj s inými základnými potrebami. Príjemcovia univerzálneho príjmu si môžu vybrať, či im budú peniaze vyplatené na bankový účet, šekom alebo dodané v podobe kryptomeny na blockchain prostredníctvom digitálnej peňaženky podporovanej vládou. Miestny minister financií sa vyjadril, že takýmto spôsobom chce vláda pomôcť každému, nevynechá nikoho.
Dodáva, že ide najmä o morálnu podporu. Suma nie je príliš vysoká na to, aby človek odišiel zo zamestnania a žil len z univerzálneho príjmu, no pomôže. Marshallove ostrovy ležia medzi Havajom a Austráliou a žije tu približne 42 000 obyvateľov. Podľa ministra ale čoraz viac ľudí z ostrovov odchádza. Náklady na život totiž stúpajú a obyvatelia dúfajú, že inde sa možno budú mať lepšie.
Nie je to bez rizík
Systém je financovaný z fondu vytvoreného na základe dohody so Spojenými štátmi, ktorého cieľom je čiastočne kompenzovať Marshallove ostrovy za desaťročia amerických jadrových testov. Fond disponuje aktívami v hodnote viac ako 1,3 miliardy dolárov, pričom USA sa zaviazali do roku 2027 poskytnúť ďalších 500 miliónov dolárov.
Čo sa týka možnosti doručenia financií v podobe kryptomeny, zahŕňa prevod digitálneho tokenu známeho ako stablecoin, viazaného na americký dolár. Bola navrhnutá s cieľom riešiť praktický problém doručovania peňazí na stovky odľahlých ostrovov. Väčšina príjemcov ale zatiaľ ostáva pri tradičných spôsoboch platby.
Nie je to prvýkrát, čo Marshallove ostrovy experimentujú s používaním kryptomien. V roku 2018 sa vláda pokúsila vytvoriť národnú kryptomenu známu ako Sovereign (SOV). Plán ale napokon stroskotal po varovaniach Medzinárodného menového fondu. Ten upozornil, že je to síce inovatívny nápad, no prináša finančné, právne a rôzne ďalšie riziká.
