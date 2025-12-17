Ročne dostanú 682 eur: Ľudia si v rámci unikátneho projektu prilepšia, môžu sa rozhodnúť aj pre kryptomenu

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Cieľom je pomôcť ľuďom s nákladmi na bývanie.

V nejednej domácnosti sa musí rozhodovať medzi tým, či bude zaplatený nájom alebo iné nevyhnutné účty. Rozbehnutých bolo už viacero projektov, v rámci ktorých ľudia dostávajú ročne istú čiastku navyše ako univerzálny príjem. Na Marshallových ostrovoch ale projekt posunuli na novú úroveň.

Ľudia dostanú univerzálny príjem

Ako informuje The Guardian, Marshallove ostrovy zaviedli systém univerzálneho základného príjmu, ktorý popri tradičnejších metódach ponúka platby prostredníctvom kryptomien. Podľa odborníkov ide o prvý systém tohto druhu na svete. V rámci programu každý obyvateľ Marshallových ostrovov bude štvrťročne dostávať zhruba 200 dolárov (približne 170 eur), čo ročne predstavuje 800 dolárov (682 eur).

Cieľom je pomôcť ľuďom s nákladmi na bývanie, ale aj s inými základnými potrebami. Príjemcovia univerzálneho príjmu si môžu vybrať, či im budú peniaze vyplatené na bankový účet, šekom alebo dodané v podobe kryptomeny na blockchain prostredníctvom digitálnej peňaženky podporovanej vládou. Miestny minister financií sa vyjadril, že takýmto spôsobom chce vláda pomôcť každému, nevynechá nikoho.

Ilustračná foto: Pexels

Dodáva, že ide najmä o morálnu podporu. Suma nie je príliš vysoká na to, aby človek odišiel zo zamestnania a žil len z univerzálneho príjmu, no pomôže. Marshallove ostrovy ležia medzi Havajom a Austráliou a žije tu približne 42 000 obyvateľov. Podľa ministra ale čoraz viac ľudí z ostrovov odchádza. Náklady na život totiž stúpajú a obyvatelia dúfajú, že inde sa možno budú mať lepšie.

Nie je to bez rizík

Systém je financovaný z fondu vytvoreného na základe dohody so Spojenými štátmi, ktorého cieľom je čiastočne kompenzovať Marshallove ostrovy za desaťročia amerických jadrových testov. Fond disponuje aktívami v hodnote viac ako 1,3 miliardy dolárov, pričom USA sa zaviazali do roku 2027 poskytnúť ďalších 500 miliónov dolárov.

Čo sa týka možnosti doručenia financií v podobe kryptomeny, zahŕňa prevod digitálneho tokenu známeho ako stablecoin, viazaného na americký dolár. Bola navrhnutá s cieľom riešiť praktický problém doručovania peňazí na stovky odľahlých ostrovov. Väčšina príjemcov ale zatiaľ ostáva pri tradičných spôsoboch platby.

Foto: Christopher Michel from San Francisco, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nie je to prvýkrát, čo Marshallove ostrovy experimentujú s používaním kryptomien. V roku 2018 sa vláda pokúsila vytvoriť národnú kryptomenu známu ako Sovereign (SOV). Plán ale napokon stroskotal po varovaniach Medzinárodného menového fondu. Ten upozornil, že je to síce inovatívny nápad, no prináša finančné, právne a rôzne ďalšie riziká.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žene strhol bankomat pri výbere hotovosti 175 eur: Stať sa to môže aj vám. Vieme,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac