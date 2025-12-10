Robert Kaliňák kričal na redaktora Markízy Viktora Serebryakova: Pýtal sa ho, či sa chce vrátiť tam, odkiaľ pochádza

Ďalší vládny politik sa opäť dostal do ostrej výmeny s novinárom. Počas utorkovej tlačovej konferencie reagoval minister obrany Robert Kaliňák na otázky médií podráždene a jeho konflikt s redaktorom TV Markíza Viktorom Serebryakovom prerástol do slovnej prestrelky, ktorá pokračovala aj po skončení brífingu.
Atmosféra bola napätá od začiatku a minister odmietol odpovedať aj redaktorke Denníka N. Kaliňák redaktora napomenul zvýšeným hlasom slovami: „Mohli by ste mi neskákať do reči, pán redaktor? Nerozprávajte, keď rozprávam ja.“ Následne sa situácia ešte vyostrila.
Podľa Denníka N minister povedal aj: „Už ste sa úplne zbláznili? Chcete sa vrátiť tam, odkiaľ pochádzate?“ Serebryakov sa ohradil otázkou „Čo to má byť?“, na čo minister reagoval: „Presne to, čo som povedal.“ Dodal aj: „Vy ste skončili, definitívne. Keď nie ste schopný počúvať druhý názor.“
Konflikt pokračoval aj po tlačovej konferencii
Po brífingu redaktor upozornil ministra, že tlačová konferencia nie je priestor na osobné útoky. Kaliňák odpovedal: „Ja som vás ešte neurazil.“ Následne pridal: „Pochádzate z priestoru, ktorý odmieta iný názor. Vy ste v liberálno-fašistickom priestore.“ Tvrdil, že problémom je redaktorovo skákanie do odpovedí a údajná nenávisť.
