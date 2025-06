Risk sa mu vyplatil. Rasťo prehovoril o posledných okamihoch v Ruži pre nevestu a jeho najväčších obavách

Hoci dnes už vieme, kto vyhral Ružu pre nevestu, a aj to, že víťazný pár ostal spolu, stále sú jednotlivé ružičky, ako aj Rasťo, pod drobnohľadom a diváci sledujú, ako sa im po šou darí. Vedia tak, že Berenika zmenila imidž, Miška má nového priateľa a Luisa sa zas naplno venuje hudbe.

Súťažiace po šou navštevujú rôzne podcasty a poskytujú rozhovory, vďaka ktorým pomáhajú divákom nahliadnuť do zákulisia šou a zistiť aj to, čo na obrazovkách nevideli. Najnovšie sa o to postaral aj Rasťo, ktorý prijal pozvanie do SAJFA ŠOU. Tam síce porozprával aj o bojových umeniach a svojom hobby, no vrátil sa aj k udalostiam z Ruže.

Rozhodol sa zariskovať

Hoci diváci zvykli tvrdiť, že medzi Karolínou a Rasťom nepreskočila iskra hneď a ružička si od neho držala odstup, mnohí zároveň tvrdili, že z Rasťovej strany to bola láska na prvý pohľad. A ako sa ukázalo, neboli ďaleko od pravdy.

Na Sajfovu otázku, či sa mu Karolína páčila od začiatku, bez váhania odpovedal: „Hej.“ A s úsmevom dodal, že sa mu veľmi páčila. Potvrdil tak teóriu fanúšikov, že od momentu, keď ju uvidel, mal oči len pre ňu, a preto sa dostala tak ďaleko.

Napriek tomu, že on bol rozhodnutý a nemal o svojich pocitoch pochybnosti, priznal, že netušil, či ho Karolína nakoniec neodmietne. Vo finále tak bol rovnako napätý ako ružičky, ktoré netušili, ktorá z nich vyhrá.

„Ja som spravil taký ten riskantný krok, že som si teda vybral Karolínu. Sám som nevedel, či prijme môj prsteň, pretože bola taká trošku nečitateľná. A aj som sa bál, či tam nebudem len tak stáť a či ma neodmietne,“ vysvetlil a pokračoval, že je to dosť veľká situácia, keďže to sledovalo celé Slovensko a mohli tak v priamom prenose vidieť, ako mu dá niekto košom. „Nebol som si stopercentne istý,“ dodal k tejto potenciálnej situácii. To sa však našťastie nestalo a Karolína mu povedala svoje „áno“.