Riaditelia a zástupcovia škôl napísali poslancom otvorený list. Prekáža im nedávny spor v parlamente, vyzývajú k slušnosti

Vyše sto riaditeľov a zástupcov materských, základných, stredných škôl, umeleckých škôl, centier voľného času a školských zariadení napísalo poslancom Národnej rady SR otvorený list.
V ňom kritizujú poslancov za nedávnu roztržku, ktorá sa udiala medzi opozičnými poslancami zo strany Hnutie Slovensko a koalíciou. List zverejnil portál TVNOVINY.
„Parlament má byť miestom, kde sa konflikty riešia argumentmi, dialógom a vzájomným rešpektom, nie silou, krikom či ponižovaním. Uvedomujeme si, že politika je priestorom ostrých názorových stretov. Napriek tomu veríme, že existujú hranice, ktoré by nemali byť prekračované. Správanie, ktorého sme boli svedkami, nepoškodzuje len dôstojnosť parlamentu, ale má aj vážne dôsledky mimo jeho múrov. Tieto dôsledky dnes veľmi konkrétne pociťujeme v školách,“ uvádzajú riaditelia.
Správanie poslancov si všimli aj samotné deti, ktoré o situácii v parlamente začali diskutovať v škole. „Naši žiaci sa nás pýtajú, prečo sa dospelí v parlamente môžu biť a urážať, keď im v škole vysvetľujeme, že násilie a vulgarizmy sú neprípustné. Nemôžeme zostať chladní a nevšímaví k správaniu, ktoré normalizuje agresiu, ponižovanie a pohŕdanie druhými,“ upozornili.
Riaditelia tiež dodávajú, že list nemá pôsobiť ako nahrávanie nejakej politickej strane či získanie pozornosti v médiách. „Píšeme ho z pocitu zodpovednosti voči deťom a mladým ľuďom, ktorých vychovávame. Nie kvôli médiám a nie kvôli politickým bodom, ale kvôli budúcnosti detí, ktorým sa snažíme vysvetliť, že pravidlá a hodnoty majú zmysel,“ píšu na záver.
