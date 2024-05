Riaditeľ Machaj mal podľa rady RTVS porušiť zákon: „Predseda Gallo sa prispôsobuje každej vláde,“ tvrdí Hanzelová

Predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Igor Gallo kritizoval redakciu verejnoprávnej televízie za to, že mala viackrát poskytnúť priestor na vyjadrenie bývalému policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi. Problémom podľa neho je, že Hamran kandiduje do europarlamentu.

Ako informoval Denník N, jeho oslovenie označil za uprednostňovanie jedného z kandidátov. „Najmä keď vieme, ako časť verejnosti vnímala pána Hamrana,“ uviedol a dodal, že to neprispelo k upokojeniu situácie, ale emócie ešte viac vyhrotilo. Gallo kritizoval aj rozhovor s Ivetou Radičovou.

Prispôsobuje sa vláde

Ako informoval Denník N, jeho oslovenie označil za uprednostňovanie jedného z kandidátov. „Najmä keď vieme, ako časť verejnosti vnímala pána Hamrana,“ uviedol a dodal, že to neprispelo k upokojeniu situácie, ale emócie ešte viac vyhrotilo. Gallo kritizoval aj rozhovor s Ivetou Radičovou.

Šéfka spravodajstva Mária Hlucháňová povedala, že chybou bolo zavolať na rozhovor Erika Kaliňáka za stranu Smer-SSD. Ten tiež kandiduje do Európskeho parlamentu.

Proti Gallovi sa ohradila aj členka rady Marta Gajdošíková. Tá mu odkázala, že rada nemá právo určovať, akí hostia majú byť pozývaní do diskusií.

Na sociálnej sieti sa k situácii vyjadrila aj bývalá novinárka verejnoprávnej televízie Zuzana Kovačič Hanzelová. „Predseda rady RTVS pán Gallo má dlhodobo jednu vlastnosť – ozve sa len vtedy, keď je to v súlade s vládnucou garnitúrou. Bolo to tak vždy, je to tak aj teraz. Neuveriteľne flexibilný človek,“ napísala.

Rada dnes v tomto prípade konštatovala, že vysielanie verejnoprávneho telerozhlasu bolo „v niektorých jeho častiach neobjektívne a nevyvážené, predovšetkým v súvislosti s dramaturgiou pri výbere hostí do vysielania RTVS.

Údajné porušenie zákona

Rada skonštatovala, že generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj porušil zákon o RTVS. Porušenie sa podľa rady týka nesplnenia oznamovacej povinnosti písomne informovať Radu o zámere vstúpiť do zmluvného zväzku v súvislosti s podpisom kolektívnej zmluvy na roky 2024 až 2026.

Problematické by malo byť to, že Machaj ku koncu minulého roka neinformoval radu o zámere valorizovať platy zamestnancov v kolektívnej zmluve, píše SITA.

Podľa legislatívy riaditeľ RTVS „písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur“, v tomto prípade išlo o sumu približne 3,7 milióna eur. Za sa vyslovilo päť členov Rady RTVS, proti boli v tomto bode traja.