Rezort obrany podá podnet: Žiada preskúmanie rozhodnutí OČTK vo veci darovania techniky Ukrajine

Ministerstvo obrany (MO) SR podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v prípadoch súvisiacich s darovaním vojenskej techniky Ukrajine. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher. Na tlačovej konferencii spolu s ním vystúpil aj minister obrany Robert Kaliňák, podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar a poslanec NR SR Richard Glück (všetci Smer-SD).
Glück, ktorý je aj predsedom parlamentného brannobezpečnostného výboru, avizoval, že zvolá mimoriadne zasadnutie, na ktoré pozvú aj bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu. Opakovane prokurátora spájal s opozíciou.
Argumenty vraj nesedia
Minister obrany argumentoval, že ani iné krajiny neposlali svoje systémy protivzdušnej obrany či lietadlá z aktívnej služby.
Gašpar doplnil, že nesedí argument, že Slovensku nevznikla žiadna škoda. Aj keby stíhačky boli nefunkčné, stále by mali podľa neho peňažnú hodnotu a štát sa mal snažiť ju z nich získať predajom.
Politici poukázali, že krajského prokurátora Remetu v roku 2020 navrhovali na pozíciu generálneho prokurátora niektorí poslanci vtedajšieho vládneho hnutia OĽaNO.
OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek.
Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej (5. 2.) tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.
