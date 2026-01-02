Reťazec sťahuje z predaja obľúbenú dobrotu: Ak máte tento produkt doma, nejedzte ho. Peniaze vám vrátia aj bez bločku

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Skontrolujte si obaly v chladničke.

Bryndza má v slovenskej kuchyni osobitné miesto a pre mnohých je neodmysliteľnou súčasťou tradičných jedál. Aktuálne však predajcovia upozorňujú na stiahnutie vybraných balení bryndze značky Pilos, pri ktorých nie je možné vylúčiť prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes.

Na stiahnutie výrobkov z trhu upozornila Agrofarma, spol. s r. o. Dotknuté produkty boli predávané okrem pultov Tesca aj v predajniach Lidl Slovenská republika, s. r. o. od 19. decembra 2025. Ako píše Lidl, opatrenie sa týka výlučne presne určených balení a šarží, ostatné výrobky v predaji týmto oznamom dotknuté nie sú.

Ktorých výrobkov sa stiahnutie týka

Z trhu sa sťahuje výrobok „Pilos Slovenskô Bryndza plnotučná“ v 125-gramovom balení s dátumom spotreby 02. 01. 2026. Ide o šaržu L171225 s EAN kódom 4056489331872. Z predaja je stiahnutá aj „Pilos Slovenskô Bryndza plnotučná v dyhe“ v 250-gramovom balení.

Foto: Lidl

V tomto prípade sa výzva týka dátumu spotreby 02. 01. 2026 so šaržami L171225 a L181225, ako aj dátumu spotreby 05. 01. 2026 so šaržou L181225. EAN kód tohto výrobku je 4056489331889.

Prečo je konzumácia nebezpečná

Baktéria Listeria monocytogenes patrí medzi mikroorganizmy, ktoré môžu predstavovať vážne zdravotné riziko. Ako upozorňuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ide o baktériu bežne sa vyskytujúcu v prírode, v pôde, vo vode či na rastlinách, pričom dokáže prežiť aj v chladnom prostredí a množiť sa pri teplotách v chladničke.

Foto: Lidl

Riziková je najmä v potravinách živočíšneho pôvodu, vrátane nepasterizovaných mliečnych výrobkov, ovčích syrov a bryndze. Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie nazývané listerióza. U zdravých ľudí môže mať mierny alebo bezpríznakový priebeh, no u tehotných žien, seniorov a osôb so zníženou imunitou môže viesť k vážnym komplikáciám, vrátane poškodenia nervového systému, predčasného pôrodu či potratu. Práve schopnosť baktérie prežívať a množiť sa aj pri nízkych teplotách je dôvodom, prečo sa pri podozrení na jej výskyt pristupuje k preventívnemu sťahovaniu potravín z trhu.

Peniaze vám vrátia

Spotrebiteľom, ktorí si uvedené výrobky zakúpili, sa odporúča bryndzu nekonzumovať. Výrobok je možné priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Lidl, kde im budú vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného dokladu. Spoločnosť zároveň zdôrazňuje, že stiahnutie sa týka výlučne presne označených produktov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tak komu je teda určená? Nová hymna zapadá prachom, odmieta ju aj prezident. Používaná je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac