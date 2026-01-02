Reťazec sťahuje z predaja obľúbenú dobrotu: Ak máte tento produkt doma, nejedzte ho. Peniaze vám vrátia aj bez bločku

Bryndza má v slovenskej kuchyni osobitné miesto a pre mnohých je neodmysliteľnou súčasťou tradičných jedál. Aktuálne však predajcovia upozorňujú na stiahnutie vybraných balení bryndze značky Pilos, pri ktorých nie je možné vylúčiť prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes.
Na stiahnutie výrobkov z trhu upozornila Agrofarma, spol. s r. o. Dotknuté produkty boli predávané okrem pultov Tesca aj v predajniach Lidl Slovenská republika, s. r. o. od 19. decembra 2025. Ako píše Lidl, opatrenie sa týka výlučne presne určených balení a šarží, ostatné výrobky v predaji týmto oznamom dotknuté nie sú.
Ktorých výrobkov sa stiahnutie týka
Z trhu sa sťahuje výrobok „Pilos Slovenskô Bryndza plnotučná“ v 125-gramovom balení s dátumom spotreby 02. 01. 2026. Ide o šaržu L171225 s EAN kódom 4056489331872. Z predaja je stiahnutá aj „Pilos Slovenskô Bryndza plnotučná v dyhe“ v 250-gramovom balení.
V tomto prípade sa výzva týka dátumu spotreby 02. 01. 2026 so šaržami L171225 a L181225, ako aj dátumu spotreby 05. 01. 2026 so šaržou L181225. EAN kód tohto výrobku je 4056489331889.
Prečo je konzumácia nebezpečná
Baktéria Listeria monocytogenes patrí medzi mikroorganizmy, ktoré môžu predstavovať vážne zdravotné riziko. Ako upozorňuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ide o baktériu bežne sa vyskytujúcu v prírode, v pôde, vo vode či na rastlinách, pričom dokáže prežiť aj v chladnom prostredí a množiť sa pri teplotách v chladničke.
Riziková je najmä v potravinách živočíšneho pôvodu, vrátane nepasterizovaných mliečnych výrobkov, ovčích syrov a bryndze. Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie nazývané listerióza. U zdravých ľudí môže mať mierny alebo bezpríznakový priebeh, no u tehotných žien, seniorov a osôb so zníženou imunitou môže viesť k vážnym komplikáciám, vrátane poškodenia nervového systému, predčasného pôrodu či potratu. Práve schopnosť baktérie prežívať a množiť sa aj pri nízkych teplotách je dôvodom, prečo sa pri podozrení na jej výskyt pristupuje k preventívnemu sťahovaniu potravín z trhu.
Peniaze vám vrátia
Spotrebiteľom, ktorí si uvedené výrobky zakúpili, sa odporúča bryndzu nekonzumovať. Výrobok je možné priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Lidl, kde im budú vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného dokladu. Spoločnosť zároveň zdôrazňuje, že stiahnutie sa týka výlučne presne označených produktov.
