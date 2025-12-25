Pozor pri vianočnom pohostení: Z regálov sťahujú nebezpečný olej, aj populárny mliečny produkt. Peniaze vám vrátia

V čase vianočných sviatkov, keď si mnohí chcú pre svoju rodinu pripraviť bohatšie pohostenie než počas bežných dní, upozorňuje spoločnosť Tesco na stiahnutie viacerých potravín z predaja. Ide o výrobky, ktoré sa mohli objaviť aj na sviatočných stoloch, no nevyhoveli bezpečnostným kontrolám.
Spoločnosť TESCO informovala, že z predajní na Slovensku sťahuje avokádový olej aj viacero druhov bryndze. Dôvodom sú prekročené limity procesných kontaminantov a nevyhovujúce mikrobiologické parametre.
Problémový avokádový olej z prémiovej rady
Z predaja bol stiahnutý výrobok Tesco Finest Avokádový olej 250 ml, ktorý nevyhovel testom pre prekročenie limitu esterov glycidolu.
Dotknutý je výrobok s EAN kódom 5051007175104, šarža L2812, s dátumom minimálnej trvanlivosti 8. februára 2027. Zákazníci môžu olej vrátiť na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom v ktorejkoľvek predajni Tesco, pričom im bude vrátená plná suma.
Z predaja mizne aj niekoľko druhov bryndze
Tesco zároveň na žiadosť dodávateľa AGROFARMA, spol. s r.o. sťahuje z trhu viaceré bryndzové výrobky. Tie nevyhoveli mikrobiologickým parametrom.
Z predaja bola stiahnutá Plnotučná bryndza 250 g v dyhe s EAN kódom 8586001301589, ďalej Tesco Bryndza 250 g s EAN kódom 5059944694955 a TS Bryndza plnotučná 125 g s EAN kódom 5051007158367. Všetky výrobky majú dátum spotreby 31. decembra 2025 a šaržu L171225.
Tesco vyzýva zákazníkov na vrátenie výrobkov
Zákazníci, ktorí si uvedené výrobky zakúpili, ich môžu bez komplikácií vrátiť v ktorejkoľvek predajni Tesco. Spoločnosť im vráti hodnotu tovaru a zároveň sa ospravedlnila za vzniknuté nepríjemnosti. Zákazníkov ubezpečila, že bezpečnosť potravín má prednosť aj v období najintenzívnejších sviatočných nákupov.
