Relácia so Šimkovičovou pod drobnohľadom: Rada preveruje vysielanie STVR pre možnú neobjektívnosť

Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na svojom stredajšom (8. 4.) zasadnutí sankcie a začala niekoľko správnych konaní. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona uložila RpMS poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) mediak, s. r. o., za to, že na stránkach www.facebook.com/trnavak.sk, www.youtube.com/@trnavak-sk a www.instagram.com/trnavak.sk poskytoval AVMS bez autorizácie poskytovania.
Pokutu 1000 eur uložila rada vysielateľovi televíznej programovej služby JOJ (MAC TV, s. r. o.) za to, že 21. septembra 2025 odvysielal program Mačacia duša s českým dabingom, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka pri vysielaní v súlade so zákonom o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
Konanie voči STVR
Rada začala aj správne konania, napríklad voči vysielateľovi televíznej programovej služby STVR 24 (STVR) v súvislosti s vysielaním programu Odpovede s Ankou Žitnou 21. januára 2026, s hosťami Martinou Šimkovičovou, Reném Parákom, Ondrejom Šothom a Ľudovítom Ludhom, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.
Správe konanie RpMS začala aj voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Best FM (Best FM Media, spol. s r. o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš (lokalita Ružomberok) na účely, na ktoré mu bola pridelená. Rada niekoľko správnych konaní aj zastavila.
