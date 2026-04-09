Relácia so Šimkovičovou pod drobnohľadom: Rada preveruje vysielanie STVR pre možnú neobjektívnosť

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Rada skúma objektívnosť programu vysielaného v STVR.

Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na svojom stredajšom (8. 4.) zasadnutí sankcie a začala niekoľko správnych konaní. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.

Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona uložila RpMS poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) mediak, s. r. o., za to, že na stránkach www.facebook.com/trnavak.sk, www.youtube.com/@trnavak-sk a www.instagram.com/trnavak.sk poskytoval AVMS bez autorizácie poskytovania.

Pokutu 1000 eur uložila rada vysielateľovi televíznej programovej služby JOJ (MAC TV, s. r. o.) za to, že 21. septembra 2025 odvysielal program Mačacia duša s českým dabingom, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka pri vysielaní v súlade so zákonom o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Konanie voči STVR

Rada začala aj správne konania, napríklad voči vysielateľovi televíznej programovej služby STVR 24 (STVR) v súvislosti s vysielaním programu Odpovede s Ankou Žitnou 21. januára 2026, s hosťami Martinou Šimkovičovou, Reném Parákom, Ondrejom Šothom a Ľudovítom Ludhom, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.

Foto: SITA/Slovenská televízia a rozhlas

Správe konanie RpMS začala aj voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Best FM (Best FM Media, spol. s r. o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš (lokalita Ružomberok) na účely, na ktoré mu bola pridelená. Rada niekoľko správnych konaní aj zastavila.

Fico: Ľudí nezaujíma, kto je vlastník nemocnice. Pacient chce kvalitných lekárov a pekné prostredie

Odporúčané články
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam

