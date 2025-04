Rasťo sa konečne vyjadril ku kontroverzným momentom z Ruže pre nevestu. Prezradil aj to, čo robila Sára v jeho aute

Od začiatku vysielania tretej série Ruže pre nevestu sa už stihlo odohrať viacero dramatických momentov, ktoré zničili pokojnú atmosféru vo vile. Od hádok Mišky a Azry, cez vyjadrenie Lindity na účet ženícha až k odstúpeniu jednej z favoritiek. Diváci (a ani Rasťo) si ani na chvíľu nevydýchli a teraz konečne môžu počuť ženíchovu verziu.

Diváci môžu sledovať dianie vo vile na slnečnej Srí Lanke každý piatok, respektíve štvrtok večer. Každý týždeň však dostávajú aj Rasťov spätný pohľad na udalosti v Ruži pre nevestu vďaka podcastu Romulus & Remus, ktorý vytvorili s moderátorom a jeho blízkym priateľom Krištofom. Najnovšie v ňom rozobrali to najpikantnejšie zo šiestej epizódy.

Podľa čoho posiela dievčatá domov

Rasťo sa vyjadril aj k slovám, ktoré padli vo vile od ostatných dievčat. Odznelo totiž, že vypadávajú práve tie dievčatá, ktoré chodia s Rasťom na rande. „Aj dievčatá to tak hovorili, že častokrát dievčatá, ktoré so mnou boli na rande, boli tie, ktoré vypadli. Ale to je práve to, že ja som na tých rande tie dievčatá spoznal. A vieš, keď to tam „nekliklo“ a s niektorými som ešte nebol, tak prečo by som vyhadzoval tie, ktoré som ešte nespoznal,“ vysvetlil televízny ženích.

Následne sa vyjadril aj k tomu, prečo vypadla práve Sára. „Áno, Sára sa mi tiež otvorila. Ona mi povedala o svojej rodine, povedala mi o svojom otcovi, ako to má v živote a prečo je, aká je a dozvedel som sa o nej naozaj veľa pekných vecí,“ začal a pokračoval: „Ja na nikoho nemôžem nič zlé povedať, lebo Sára je tiež úžasná žena, podľa mňa.“ Dodal tiež, že je veľmi pracovitá, a že si ju váži, len jednoducho nebola tá pravá. Povedal: „Len presne na tom rande som zistil, že nie je to ona.“

Práve so Sárou bol Rasťo nedávno videný v aute, zatiaľ čo vo videu sa objavila aj Kika. „Dievčatá boli nahrávať Bez ruže. My sme sedeli na káve (Krištof s Rasťom, pozn. red.) a tak nejak náhodou sme na dievčatá narazili,“ vysvetlil televízny ženích úplne jednoducho. „Zostali sme dodnes dobrí kamaráti,“ dodal.

Rasťo tiež prezradil, že ho odstup Kristíny prekvapil, a že jej ružu plánoval dať, takže by v šiestej epizóde rozhodne nevypadla, ak by sa sama nerozhodla odstúpiť. Krištof zas odhalil, že nielen Kristína, ale tiež Lucia boli v jeho „top päťke“, keďže to bol práve on, kto sa podieľal na výbere súťažiacich do šou na základe Rasťovho vkusu a práve tieto dve patrili k jeho favoritkám pre ženícha.

Myslel to inak