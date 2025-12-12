Raper Ego prekvapuje: Jeho Vianoce sú úplne iné, než by ste čakali, dodržiava určité tradície

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Prezradil, ako prežíva tradičné Vianoce.

Raper Ego je známy svojou energiou, humorom a nekompromisným štýlom, no keď príde reč na Vianoce, zdá sa, že ukazuje svoju prekvapivo citlivú a tradičnú stránku. Hoci jeho život býva často hektický a plný hudobných projektov, ku ktorým sa čoskoro pridá turné Kontrafaktu, má rád pokojné sviatky v kruhu rodiny. 

V rozhovore pre portál Koktejl známy raper prezradil, čo pre neho znamenajú skutočne „tradičné Vianoce“, ktorým zvykom zostáva verný a bez čoho si sviatky jednoducho nevie predstaviť. Vďaka tomu tak ukazuje, že aj za imidžom tvrdého rapera sa skrýva človek, pre ktorého má veľkú hodnotu rodina a rituály, ktoré vytvárajú atmosféru sviatkov.

Foto: Profimedia

Kontrafakt chystá novinku

Zatiaľ čo mnohí sú v predvianočnom zhone a hlavu majú pri nakupovaní darčekov, raper si pripravil pre fanúšikov prekvapenie a tentoraz k sebe pritiahol aj celú zostavu Kontrafaktu. Pred Vianocami hiphopová skupina oznámila novinku, ktorá okamžite rozvírila rapovú scénu aj sociálne siete.

Kontrafakt tak naservíroval svojim priaznivcom „vianočný balíček“ po svojom: nečakaný projekt, ktorý prichádza presne v momente, keď to nikto nečakal. Po 20. rokoch chystá počas leta 2026 pokračovanie turné Murdardo Mulano Tour. Ako to už býva zvykom pri Kontrafakte, pôjde zaručene o veľkolepú akciu a príjemný vianočný darček pre nadšených hiphoperov.

Foto: Profimedia

Ako jedna z mála skupín, držia členovia Kontrafaktu spolu už celé roky. Vďaka čomu sú raperi Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Michal „Ego“ Straka, Ondrej Beňačka „DJ Anys“ stále pokope? „Tiež niekedy nad tým rozmýšľame. Jediné, k čomu sme dospeli, je, že čím dlhšie sme spolu, tým sme silnejší a vždy sme si vedeli každý naliať čistého vína. Nehádali sme sa o peniaze a každý si vedel priznať, že ja som na tomto až tak nerobil, takže si nenárokujem sám od seba niečo. Chlapi sa vedia pohádať len pre baby a peniaze,“ prezradil Ego.

Ako budú vyzerať jeho Vianoce?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac