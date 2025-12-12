Raper Ego prekvapuje: Jeho Vianoce sú úplne iné, než by ste čakali, dodržiava určité tradície

Raper Ego je známy svojou energiou, humorom a nekompromisným štýlom, no keď príde reč na Vianoce, zdá sa, že ukazuje svoju prekvapivo citlivú a tradičnú stránku. Hoci jeho život býva často hektický a plný hudobných projektov, ku ktorým sa čoskoro pridá turné Kontrafaktu, má rád pokojné sviatky v kruhu rodiny.
V rozhovore pre portál Koktejl známy raper prezradil, čo pre neho znamenajú skutočne „tradičné Vianoce“, ktorým zvykom zostáva verný a bez čoho si sviatky jednoducho nevie predstaviť. Vďaka tomu tak ukazuje, že aj za imidžom tvrdého rapera sa skrýva človek, pre ktorého má veľkú hodnotu rodina a rituály, ktoré vytvárajú atmosféru sviatkov.
Kontrafakt chystá novinku
Zatiaľ čo mnohí sú v predvianočnom zhone a hlavu majú pri nakupovaní darčekov, raper si pripravil pre fanúšikov prekvapenie a tentoraz k sebe pritiahol aj celú zostavu Kontrafaktu. Pred Vianocami hiphopová skupina oznámila novinku, ktorá okamžite rozvírila rapovú scénu aj sociálne siete.
Kontrafakt tak naservíroval svojim priaznivcom „vianočný balíček“ po svojom: nečakaný projekt, ktorý prichádza presne v momente, keď to nikto nečakal. Po 20. rokoch chystá počas leta 2026 pokračovanie turné Murdardo Mulano Tour. Ako to už býva zvykom pri Kontrafakte, pôjde zaručene o veľkolepú akciu a príjemný vianočný darček pre nadšených hiphoperov.
Ako jedna z mála skupín, držia členovia Kontrafaktu spolu už celé roky. Vďaka čomu sú raperi Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Michal „Ego“ Straka, Ondrej Beňačka „DJ Anys“ stále pokope? „Tiež niekedy nad tým rozmýšľame. Jediné, k čomu sme dospeli, je, že čím dlhšie sme spolu, tým sme silnejší a vždy sme si vedeli každý naliať čistého vína. Nehádali sme sa o peniaze a každý si vedel priznať, že ja som na tomto až tak nerobil, takže si nenárokujem sám od seba niečo. Chlapi sa vedia pohádať len pre baby a peniaze,“ prezradil Ego.
