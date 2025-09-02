Rana pre filmový svet: Vo veku 73 rokov zomrel herec, ktorého poznal každý. Odišiel po ťažkej chorobe

Vo veku 73 rokov zomrel v Toronte po dlhej chorobe kanadský herec Graham Greene, ktorý patril k priekopníkom pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky v Hollywoode a získal nomináciu na Oscara.
Ako informoval portál Deadline s odvolaním sa na jeho agenta Michaela Greenea, herec „bol mužom veľkej morálky, etiky a charakteru a bude navždy chýbať“. Dodal, že Greene je „konečne slobodný“.
Od nahrávacieho štúdia až na divadelné pódium
Greene sa narodil v roku 1952 v Ohswekene na území rezervácie Six Nations v kanadskej provincii Ontário. K herectvu sa dostal náhodou počas práce ako zvukový technik, keď ho kamarát presvedčil, aby skúsil prečítať scenár.
V 70. rokoch začínal na divadelných doskách v Kanade aj v Anglicku a v televízii debutoval v roku 1979 v seriáli The Great Detective. Jeho prvou filmovou úlohou bola biografia Running Brave z roku 1983.
Slávu mu priniesol Tanec s vlkmi
Prielom v Hollywoode prišiel v roku 1990, keď ho Kevin Costner obsadil do oscarového westernu Tanec s vlkmi. Greene si zahral lakotského šamana Kicking Birda a jeho výkon mu vyniesol nomináciu na Oscara. Následne sa objavil vo filmoch Hromové srdce (1992), Maverick (1994), Smrtonosná pasca 3 (1995), Zelená míľa (1999) či Twilight sága: Nov (2009).
Seriály, hudba aj ocenenia
V posledných rokoch si zahral v seriáloch Reservation Dogs režiséra Taiku Waititiho, v dystopickom hite HBO The Last of Us aj v projektoch Taylora Sheridana 1883 a Tulsa King. Herec pracoval až do posledných mesiacov života a niekoľko jeho diel čaká ešte na uvedenie.
Za svoju kariéru získal Grammy, Gemini aj Canadian Screen Award a jeho meno nájdete na Chodníku slávy v Kanade. V júni 2025 mu udelili aj Cenu generálneho guvernéra Kanady za celoživotné dielo.
Greene zanechal manželku Hilary Blackmore, s ktorou bol ženatý 35 rokov, dcéru Lilly Lazare-Greene a vnuka Tarla.
Nahlásiť chybu v článku